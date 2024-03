Home | Kate Middleton nel dramma per la foto ritoccata, ecco la verità

Kate Middletton ha ammesso di aver ritoccato la fotografia che la mostra sorridete in compagnia dei suoi tre figli. Se l’intento era quello di rassicurare l’opinione pubblica sulla salute della principessa dopo le tante illazioni diffuse in queste settimane, l’effetto è stato l’opposto. Kate, dopo aver chiesto scusa “per la confusione causata” sarebbe “distrutta”. Ma qual è la verità? E com’è possibile che Kensington Palace non abbia messo l’ultima parola sulla prima foto ufficiale di Kate dopo 3 mesi di assenza?

Leggi anche: Kate Middleton, prima foto dopo l’operazione: scoppia la polemica

Leggi anche: Kate Middleton, Antonio Caprarica sulla foto: ecco cosa c’è dietro

Kate nel dramma per la foto ritoccata, la verità

la fotografia pubblicata in occasione della festa della mamma, domenica 10, mostra Kate Middelton con i 3 figli, George, Charlotte e Louis. La foto è stata scattata con una macchina fotografica Canon, e ritoccata con il software Adobe due volte, l’8 marzo alle 21.54 e il 9 alle 09.39, salvata su un Apple Mac e infine diffusa da Kensington Palace, quando in Gran Bretagna ricorre la Festa. L’immagine, però, non sarebbe nemmeno recente, ma risalirebbe addirittura a novembre 2023. E poi, dove sono finiti la fede e l’anello di fidanzamento di Kate?

Per Eric Baradat, direttore del desk foto della Agence France-Presse, una delle agenzie internazionali che ha ritirato l’immagine innescando un caso che non accenna a risolversi, si tratta “di un fallimento di comunicazione” da parte dei Windsor: “Era importante per noi chiarire che la fotografia era stata manipolata. Le condizioni di salute della principessa sono un argomento di interesse ed era nostro dovere evidenziare i problemi della foto diramata dai reali”. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)