La Principessa del Galles, Kate Middleton, è la moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. Kate è nata a Reading e cresciuta a Bucklebury, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire, in Inghilterra. Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001, durante una sfilata di moda. Il fidanzamento ufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. Kate nell’ultimo periodo ha subito un delicato intervento all’addome e ora, dopo mesi di silenzio, è compara di nuovo in uno scatto insieme ai suoi bambini. Una foto che ha scatenato una marea di polemiche. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton, prima foto dopo l’operazione: scoppia la polemica

La Corona inglese sta attraversando un periodo complesso. Re Carlo III sta lottando contro un tumore e sua nuova, Kate Middleton, sta affrontando un periodo di riabilitazione dopo un delicato intervento all’addome. In queste ore, la pagina ufficiale Instagram dei Principi del Galles, ha postato un tenero scatto della Principessa Kate insieme ai suoi tre figli. Il primo scatto dopo l’operazione è stato corredato da questa didascalia. “Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.Wishing everyone a Happy Mother’s Day. C 📸 The Prince of Wales, 2024. (Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo supporto negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una buona festa della mamma. C 📸 Il Principe di Galles, 2024)”. Dunque nella foto, scattata dal principe William in persona come specificato nella didascalia, raffigura una Kate sorridente in questo 2024. Ovviamente la foto ha dato vita ad una marea di polemiche. In molti, notando diversi dettagli, come ad esempio la mano Charlotte, hanno sostenuto che la foto sia stata ritoccata in qualche modo. Molte aggenzie, infatti, hanno chiesto addirittura di ritirare lo scatto. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rispoto Kensington Palace.

