Kate Middleton è stata operata all'addome presso il London Clinic. Dopo un lungo ricovero, la principessa è tornata a casa, ma le notizie sulle sue condizioni di salute sono sempre più scarne. Il Palazzo, infatti, ha fatto sapere solo che "sta bene". Nel frattempo spunta la confessione di un ex assistente.

Kate Middleton operata all’addome

Kate Middleton, oltre un mese fa, è stata ricoverata presso la London Clinic per sottoporsi ad un intervento chirurgico all’addome. La notizia è stata annunciata in un comunicato pubblicato da Kensington Palace: “Sua Altezza Reale la Principessa di Galles è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che ella torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua“. Dopo un periodo di degenza, la principessa di Galles è stata dimessa dalla clinica ma da allora le notizie sulle sue condizioni di salute sono sempre più scarne. Nel frattempo è arrivata la confessione di un ex assistente di Palazzo abbastanza informato sulla questione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)