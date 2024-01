Kate Middleton operata, la decisione di Harry e Meghan lascia tutti di sasso

Kate Middleton è ricoverata in ospedale in seguito ad un intervento chirurgico all’addome. Al momento non conosciamo ulteriori dettagli perchè il comunicato pubblicato da Kensington Palace è molto riservato. Nel frattempo, però, spunta la decisione presa da Harry e Meghan dopo che hanno appreso la notizia. (Continua…)

Kate Middleton operata

La moglie del principe William, nonché principessa di Galles, è ricoverata in ospedale. La donna avrebbe subito un intervento chirurgico all’addome, ma al momento non sappiamo quali sono le sue condizioni. L’intervento pare sia andato a buon fine, ma il ricovero in ospedale durerà ancora per un po’. Kate potrebbe addirittura rinviare gli impegni presi dopo le festività pasquali. Si tratterebbe dunque di un intervento abbastanza delicato, ma il comunicato pubblicato da Kensington Palace è molto riservato e non aggiunge ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della principessa. (Continua…)

Il comunicato

La notizia del ricovero della principessa è stata annunciato in un comunicato: “Sua Altezza Reale la Principessa di Galles è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che ella torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua”. Il comunicato è molto riservato e non aggiunge ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute. La Bbc parla di una “situazione molto seria” e c’è chi addirittura pensa si tratti di un tumore. (Continua…)

La decisione di Harry e Meghan

Harry e Meghan, secondo quanto dichiarano da fonti vicine alla Royal Family, avrebbero appreso dai media. Nessuno della famiglia, dunque, avrebbe informato i due coniugi. Tuttavia, pare che Harry e Meghan, che attualmente si trovano in California, non si siano fatti sentire e non abbiano rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Prosegue dunque la “guerra fredda” all’interno della famiglia reale inglese. Harry e Meghan, come sappiamo, si sono quasi “dissociati” dalla famiglia, rinunciando alla vita di palazzo e trasferendosi negli Stati Uniti.