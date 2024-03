Home | Kate Middleton, slitta il ritorno in pubblico: cosa succede

Kate Middleton, poco fa la decisione in extremis: cosa succede – Come sta davvero Kate Middleton? I rumors sul suo stato di salute si rincorrono. La principessa del Galles è stata vista lunedì per la prima volta da quando ha cominciato la fase di convalescenza nell’Adelaide Cottage a Windsor, dopo il delicato intervento chirurgico all’addome dello scorso gennaio. La lunga assenza della moglie di William dalla scena pubblica fa impensierire i sudditi. Molte le teorie (anche assurde) hanno preso a circolare: dal coma alla donazione di un rene a re Carlo, alle prese con una malattia, di cui pure si sa pochissimo. Tanto che da Buckingham Palace sono stati costretti a smentire dicendo semplicemente che la principessa: “Sta bene”. (continua a leggere dopo le foto)

Kate Middleton, poco fa la decisione in extremis: cosa succede

Nelle foto pubblicate in esclusiva da “Chi” nel numero in edicola da mercoledì 6 marzo, la principessa del Galles è a bordo di un’auto guidata dalla madre Carole nei dintorni del castello di Windsor, dove sta trascorrendo la sua convalescenza. Kate Middleton ha trascorso tredici giorni alla London Clinic a gennaio prima di riabbracciare il marito e i suoi adorati figli. Dallo scatto, che è rimbalzato sui media di tutto il mondo, non si può dedurre nulla: la principessa indossa un paio di occhiali scuri. (continua a leggere dopo le foto)

Kate Middleton, slitta il ritorno in pubblico: la data del primo evento

La sua prima uscita pubblica è stata confermata dalla British Army. I militari hanno fatto sapere che Kate Middleton ha confermato la partecipazione al Trooping of the Colour. La moglie di William dovrebbe essere in fase di ripresa. Kate, salvo nuove indicazioni, dovrebbe partecipare alle celebrazioni del compleanno del suocero, re Carlo III, l’8 giugno.

