Kate Middleton, le prime foto dopo l’operazione scatenano la bufera: “Non è lei”

Kate Middleton esce allo scoperto. Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto della principessa di Galles, paparazzata in macchina insieme alla mamma Caroline. Qualcuno però non ci crede ed esclama: “Non è lei“. Le sue condizioni di salute restano avvolte nel mistero. (Continua…)

Kate Middleton operata all’addome

Da circa un mese le condizioni di salute di Kate Middleton sono avvolte nel mistero. La principessa di Galles è stata ricoverata presso la London Clinic dove ha subito un intervento all’addome. Non sappiamo i motivi che hanno spinto la moglie di William a ricorrere a questa operazione abbastanza delicata. Il Palazzo, infatti, ha pubblicato un comunicato in cui annunciava il ricovero della principessa e un altro quando è stata dimessa dall’ospedale, ma entrambi sono abbastanza riservati. (Continua…)

Le prime foto dopo l’operazione

Dopo l’operazione all’addome, Kate Middleton esce finalmente allo scoperto. Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto della principessa di Galles. La moglie di William è stata paparazzata in macchina insieme alla mamma Caroline. Occhiali da sole al volto, capelli sciolti e qualche sorrisino accennato. Nessun particolare riesce a svelarsi ulteriori notizie in merito alle sue condizioni di salute. Nel frattempo, però, c’è qualcuno che non ci crede e le foto finiscono nella bufera. (Continua…)

Le foto smentiscono le dietrologie

In realtà, le foto apparse sul settimanale Chi smentiscono le dietrologie diffuse nei giorni scorsi. Non esiste alcuna complicazione grave di salute o addirittura degenza prolungata a letto. Kate è uscita per prendersi una “boccata d’aria” insieme alla mamma dopo i giorni difficili. Al momento non può partecipare ancora agli eventi pubblici, ma pian piano sta recuperando la sua forma fisica. La famiglia reale sta vivendo un periodo particolare dopo il cancro diagnosticato a re Carlo.