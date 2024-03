Nelle ultime ore è stata diffusa una foto di Kate Middleton con i figli. L’immagine, però, sembra un falso. Lo scatto, infatti, pare sia stato ritoccato. La foto pubblicata sui social, dunque, non ha fatto altro che alimentare i dubbi in merito alle condizioni di salute della principessa. Sulla questione è intervenuto anche l’esperto Antonio Caprarica. (Continua…)

Kate Middleton foto con i figli: è un falso?

Domenica è stata diffusa una foto di Kate insieme alla sua famiglia. In poche ore, però, molti si sono accorti che la foto sarebbe stata ritoccata. Addirittura alcune agenzie fotografiche, come Reuters e Associated Press, avrebbero ritirato la foto. Sul profilo ufficiale della principessa sarebbe arrivata anche la conferma. Kate, infatti, avrebbe dichiarato: “Ogni tanto faccio esperimenti e modifico le immagini“. L’episodio non ha fatto altro che alimentare i dubbi in merito alle condizioni di salute della principessa. Sulla questione è intervenuto a “Pomeriggio 5” anche l’esperto Antonio Caprarica. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)