Chiara Ferragni, ancora brutte notizie: cosa succede dopo l’intervista da Fazio

Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio, rilasciando un’intervista a “Che tempo che fa“, programma condotto da Fabio Fazio su NOVE. Dopo l’intervista, però, è arrivata un’altra brutta notizia per la modella e influencer. La ferita ormai non sembra sanabile. (Continua…)

Il pandoro-gate

Chiara Ferragni è finita nella bufera in seguito alla collaborazione con Balocco. Per le festività natalizie, la modella si era accordata con la nota azienda per produrre alcuni pandoro griffati e a edizione limitata. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, però, è intervenuta perchè l’iniziativa sarebbe stata presentata in modo ingannevole ai consumatori e per questo motivo la società di Chiara Ferragni sarebbe stata multata per un milione di euro. La modella e influencer è stata letteralmente investita dalla bufera. Per alcuni giorni è stata costretta anche ad allontanarsi dai social. Solo di recente ha rotto il silenzio, rilasciando un’intervista a Fabio Fazio nel programma “Che tempo che fa”, in onda su NOVE. (Continua…)

L’intervista

Nell’intervista rilasciata a “Che tempo che fa”, Chiara Ferragni si è emozionata ed ha dichiarato: “Mi sono trovata al centro di un’ondata d’odio. È stato difficile anche per me che sono una persona iper preparata e queste cose le ho vissute tante volte sulla mia pelle. I social sono fantastici, ma diventano un incubo quando le cose vanno male”. In merito al momento di crisi con il marito, invece, la Ferragni ha dichiarato: “Ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. È una cosa che mi dispiace e mi fa star male“. Subito dopo l’intervista a “Che tempo che fa” è arrivata un’altra brutta notizia per Chiara Ferragni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)