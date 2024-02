I Ferragnez continuano a far parlare di loro. Ormai non si fa altro che pensare che tra Chiara Ferragni e Fedez sia finita, lui avrebbe addiruttura cambiato casa. Nel frattempo si rincorrono anche altre voci: molti pensano che i Ferragnez possano tornare di nuovo insieme. Se Fabrizio Corona ha dichiarato che Fedez e Chiara Ferragni non torneranno mai insieme, c’è invece chi è certo che i due abbiano già dato via ad una riappacificazione. Di questa presunta reunion si è occupata Myrta Merlino nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme? Le previsioni

Sono giorni che non si fa altro che parlare della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. C’è chi è certo che i due abbiano già dato via ad una riappacificazione. Di questa presunta reunion si è occupata Myrta Merlino nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. L’inviata del programma pomeridiano di Canale 5 ha rivelato: “C’è un aggiornamento in merito al convegno di stamani a Torino in cui il cantante si è mostrato con la fede al dito. Ma non è l’unica cosa. Perché qualche ora dopo anche Chiara Ferragni si è mostrata sui social. Come sappiamo qualche giorno fa lei si è fatta vedere senza la fede al dito, ma oggi le cose sono cambiate. Poco fa aveva un maglione oversixe e dalla manica lasciava intravedere uno sbrilluccichio all’anulare sinistro. Non sappiamo se sia già una riappacificazione o un patto di non belligeranza per tutelare i figli“. Anche diversi ospiti in studio sembrano essere dello stesso parere. (Continua a leggere dopo la foto)

