Chiara Ferragni e Fedez, il disegno della figlia Vittoria preoccupa i fan

Chiara Ferragni e Fedez, aria di crisi

Chiara Ferragni è al centro delle polemiche e dei gossip ormai da mesi, dopo lo scandalo del caso “pandoro-gate”. L’influencer aveva pubblicato immediatamente un video di scuse sul suo profilo Instagram per poi sparire dai suoi profili social per due settimane. Da quando è tornata attiva, Chiara sembra avere cambiato strategia di comunicazione con i suoi follower. Se prima i post pubblicati dall’influencer erano luogo di scambio di opinioni, adesso è possibile scrivere commenti solo in maniera limitata. In seguito a quanto accaduto all’influencer in merito al “Caso Pandoro”, secondo alcune voci di corridoio sembrerebbe che tra i Ferragnez ci sia aria di crisi. La coppia, nelle ultime settimane, è molto spesso separata durante i week end di vacanza . Fedez è appena partito da solo per Miami, lasciando a casa la moglie e i figli. (Continua a leggere dopo la foto)

Il disegno della figlia Vittoria

Ieri, martedì 6 febbraio 2024, Fedez è partito da solo per Miami, lasciando a casa la moglie e i figli, Vittoria e Leone. Secondo alcuni rumors, i Ferragnez starebbero attraversando un momento di crisi. Ad insospettire ancora di più i fan è stato il saluto che il figlio Leone ha fatto al padre al momento della sua partenza. “Ma poi torni?”, ha chiesto preoccupato il piccolo al padre. “Certo che torno”, avrebbe risposto Fedez al bambino, per rassicurarlo. La piccolina di casa, Vittoria, mentre si stava divertendo con Chiara Ferragni a disegnare, ha preoccupato molto i fan in seguito ad una frase che avrebbe detto alla madre. “Questo è per tutti e due”, avrebbe detto la bambina alla mamma, porgendole il disegno appena realizzato. L’influencer ha allora domandato alla figlia se si riferisse anche al padre, ma la bambina ha risposto: “No, è per me e per te”.

Le foto su Instagram e il messaggio degli amici

Le frasi dei piccoli Ferragnez, Leone e Vittoria, hanno destato molta preoccupazione nei fan. Secondo alcune indiscrezioni, Chiara Ferragni e Fedez starebbero affrontando un periodo di crisi, e le parole dei figli non sembrano altro che confermare le voci di corridoio. Dopo aver trascorso il pomeriggio a disegnare con la figlia Vittoria, Chiara Ferragni ha pubblicato due Instagram stories in cui ha immortalato il disegno realizzato dalla bambina e un mazzo di fiori che le era stato regalato da alcuni amici. “Agli amici che dimostrano di esserci quando ne hai bisogno”, ha scritto l’influencer a corredo della storia postata su Instagram. Non ci sono ancora conferme ufficiali in merito alla presunta crisi della coppia. L’unica certezza, al momento, è la preoccupazione dei fan, sempre più convinti che tra i Ferragnez ci sia qualcosa che non va.