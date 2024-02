Isola dei Famosi 2024, Ilary Blasi commenta per la prima volta il cambio di conduzione

Gossip.Isola dei Famosi 2024, Ilary Blasi ha rilasciato il suo primo commento in merito al cambio di conduzione. La produzione ha finalmente annunciato chi condurrà la nuova edizione del reality show Mediaset. (Continua a leggere dopo la foto)

Isola dei Famosi, i nuovi cambiamenti alla conduzione del reality

Isola dei Famosi, i nuovi cambiamenti alla conduzione del reality

Isola dei Famosi, manca sempre meno all'inizio del reality show Mediaset. Il cast è ormai quasi pronto e nelle ultime settimane i gossip su chi avrebbe preso in mano le redini della conduzione si sono susseguiti vertiginosamente senza mai trovare una conferma ufficiale. Finalmente, però, il nome della nuova conduttrice è stato svelato. Si tratta proprio di Vladimir Luxuria, ex opinionista durante la scorsa edizione del reality di Canale Cinque. Ilary Blasi, durante un'intervista rilasciata al settimanale "Chi", si è definita concorde con i vertici Mediaset sulla scelta presa. L'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi non ha provato alcun rancore nei confronti della collega, anzi, le ha persino fatto il suo personale in bocca al lupo. Per Ilary Blasi ci sono già delle novità pronte ad aspettarla. L'estate prossima sarà al timone di "Battiti Live", e Ilary ha dichiarato di esserne entusiasta. "Mi diverte l'idea. Mi piace l'atmosfera musicale, il dietro le quinte, i cantanti: è allegria, è gioia, una cosa fresca, estiva. Se rinasco vorrei essere una popstar, solo che sono stonata".

Isola dei Famosi, i commenti di Ilary Blasi sulla nuova conduttrice

Isola dei Famosi, dopo mesi di supposizioni e gossip, è stato finalmente svelato il nome della nuova conduttrice del reality show Mediaset. Si tratta di Vladimir Luxuria. Reduce dell'esperienza da opinionista della scorsa edizione del programma, Vladimir Luxuria è pronta per prendere le redini della conduzione del reality di Canale Cinque. L'ex presentatrice Ilary Blasi ha fatto il suo personale in bocca al lupo alla collega, e durante un'intervista rilasciata al settimanale "Chi", ha fatto alcuni commenti in merito al nuovo cambio di conduzione scelto da Mediaset. "Addio Isola? Sì, ma sono d'accordo con l'azienda, abbiamo convenuto che il progetto dovesse cambiare. Ho condotto tre anni il Grande Fratello Vip e tre anni anche questo, quindi diciamo che ho chiuso un cerchio. Dei reality mi attirava meno la parte più intima, scavare nelle storie non è nelle mie corde. – ha continuato Ilary su Chi – Faccio più fatica per una forma di rispetto, anche se poi, se uno fa un reality, si mette in gioco senza filtri. Ma sono più per l'intrattenimento, mi piacciono le dinamiche di gioco, la battuta, è più nel mio stile. Alfonso e Vladimir da opinionisti a conduttori? Sono una strega, una veggente, come li illumino io non li illumina nessuno (ride, ndr). Sono contenta per Alfonso e sono contenta per Vladimir, sono persone speciali. Faccio il tifo per Vlady per questa nuova avventura, e non mi sento di darle consigli perché io non sono la presentatrice classica e lei non credo ne abbia bisogno".