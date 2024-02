Sanremo, la stoccata di Amadeus: con chi ce l’aveva

Gossip. Sanremo, durante la prima puntata del Festival, andata in onda ieri sera, 6 febbraio 2024, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha lanciato una frecciatina nei confronti di un noto personaggio. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono state le sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, al via la prima puntata del Festival

Sanremo è iniziato. Ieri sera, martedì 6 febbraio 2024, è andata in onda la prima puntata della settantaquattresima edizione del Festival musicale più amato e seguito d’Italia. Anche quest’anno, per il quinto anno consecutivo, Amadeus ha preso le redini della conduzione e della direzione artistica. Durante la prima serata, al suo fianco, c’era il cantante Marco Mengoni, che l’ha seguito per tutta la puntata nella presentazione degli artisti in gara. Il direttore artistico aveva rivolto il suo invito a numerosi personaggi dello spettacolo e non solo, ma non tutti hanno accettato il suo invito. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, la frecciatina di Amadeus al campione sportivo

Durante la prima puntata della nuova edizione di Sanremo, Amadeus ha lanciato una frecciatina a un noto campione sportivo. Il conduttore e direttore artistico della settantaquattresima edizione del Festival aveva esteso il suo invito al campione del tennis Jannik Sinner. Il tennista, però, aveva educatamente declinato l’invito di Amadeus. Al suo posto, invece, ha deciso di partecipare Federica Brignone. La discesista ha fatto il suo ingresso all’Ariston per promuovere il suo sport in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e con la sua partecipazione a Sanremo è diventata la prima sciatrice a presenziare al festival musicale italiano. (Continua a leggere dopo la foto)

Federica Brignone ospite a Sanremo

Federica Brignone ha accettato di buon grado l’invito di Amadeus a partecipare alla nuova edizione del festival di Sanremo. La discesista italiana ha fatto la sua comparsa durante la prima puntata, andata in onda nella serata di ieri, martedì 6 febbraio 2024. “Devo ammettere che non ho ancora ben realizzato. All’inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli allenamenti e le gare. Poi ho pensato che sarebbe stata l’occasione per vivere un’esperienza unica”, ha dichiarato la discesista all’Ansa durante un’intervista. “La musica mi è sempre piaciuta, fin da bambina, quando ascoltavo Battisti con mia madre. E penso che anche lo sci sia musica: ogni discesa, ogni curva ha un suo ritmo sempre diverso. Da piccola cantavo, anche oggi canto quando scio in libero. Mi piace molto il rock, i Dire Straits, Tracy Chapman, ma amo anche gli artisti italiani, come Marco Mengoni, Laura Pausini”, ha detto l’atleta durante la diretta di ieri sera. Amadeus non ha perso l’opportunità per ringraziare la sportiva, e in molti hanno notato la sottile frecciatina che sembrerebbe aver inviato a Jannik Sinner, in seguito al rifiuto al suo invito. “Gli impegni non ti mancano, ma hai trovato il tempo per venirci a trovare”, ha detto Amadeus.