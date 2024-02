Loredana Bertè, la sua reazione al primo posto in classifica

Gossip. Loredana Bertè ha fatto il suo ritorno al Festival di Sanremo portando sul palco il suo nuovo brano che l’ha premiata nella classifica provvisoria della prima serata. Scopriamo insieme la reazione della cantante e le sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Loredana Bertè, la prima serata del Festival e le parole a Mimì

Loredana Bertè è tornata sul palco del teatro Ariston lasciando il pubblico senza parole. La nota cantante italiana, famosa per essere sempre stata ribelle e anticonformista, ha stupito il pubblico del Festival con il suo nuovo bravo dal titolo “Pazza”. La canzone di Loredana Bertè è un manifesto che ci racconta chi sia davvero la cantante, conquista fin dal primo ascolto e convince per il suo testo. Duante la puntata de “La Vita in Diretta”, la cantante aveva parlato del suo brano ed aveva confessato a cosa pensa poco prima di entrare in scena: “Come sto? Posso dirti che c’è tanta ansia, sì, ansia, ansia. Non vedo l’ora che arrivi sabato, poi che paura. Però sono contenta. Io volevo esserci, perché Amadeus è veramente bravo. Non volevo mancare e volevo far parte di questo quadretto carino. La canzone mi rispecchia molto ed è davvero personale, perché parla di me. Cosa dice? Che sono pazza e lo sanno tutti del resto. È una vita sulle montagne russe, tra su e giù. L’emozione c’è ed è tanta, prima di scendere le scale c’è il terrore. A chi penserò prima di salire sul palco? A Mimì, è sempre nei miei pensieri. Questo palco lo abbiamo calcato insieme. Le dico ‘Mimì dammi una mano tu se puoi’. Ma non voglio piangere adesso. Ciao Alberto, sai che ti adoro, vorrei tanto essere lì con te adesso“. (Continua a leggere dopo la foto)

Loredana Bertè, la reazione alla prima classifica provvisoria

Loredana Bertè ha stregato tutti durante la prima puntata della nuova edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha portato in gara il suo nuovo brano, “Pazza”, un manifesto che coinvolge gli ascoltatori e che gli racconta chi è Loredana. Ieri sera, martedì 6 febbraio 2024, è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. La diretta è andata avanti fino a notte fonda, tra una sorpresa e l’altra, si sono esibiti tutti e trenta i cantanti. Al termine della serata, Amadeus ha letto la prima classifica provvisoria che ha visto primeggiare Loredana Bertè con il suo brano “Pazza”. Pochi minuti dopo la fine della diretta, la cantante ha voluto ringraziare tutti i giornalisti che le hanno permesso di raggiungere il primo posto in classifica nella top five. “Grazie a tutta la stampa che mi ha regalato questo sogno! So che la classifica é parziale, ma ancora non ci credo. Vi amo“.

Vi amo 💙👠🏳️‍🌈@SanremoRai @WARNERMUSICIT #loredanabertè #PAZZA #Sanremo2024 pic.twitter.com/aJZwjz508a — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) February 7, 2024