Sanremo, la classifica dopo la prima serata: le migliori canzoni

Sanremo, la nuova edizione del Festival

È iniziato il Festival di Sanremo. Ieri sera, martedì 6 febbraio 2024, Amadeus ha aperto le porte dell’Ariston al pubblico ed ha dato il via allo spettacolo canoro più atteso dagli italiani. Come ogni anno, la diretta è durata fino a notte fonda, e il conduttore del festival più famoso d’Italia ha salutato i telespettatori e il pubblico presente a teatro alle due del mattino. Lo share, anche quest’anno, ha premiato lo spettacolo che ha visto esibirsi tutti e trenta gli artisti in gara, uno dopo l’altro. (Continua a leggere dopo le foto)

Sanremo, la classifica della prima serata

Sanremo 2024 è iniziato. Dopo mesi di attesa, ieri sera, martedì 6 febbraio 2024, gli italiani hanno potuto godere del Festival più famoso del paese e ascoltare gli inediti dei trenta concorrenti in gara. Anche quest’anno, la direzione artistica e la conduzione di Sanremo sono andati in mano ad Amadeus, volto ormai noto del teatro Ariston. Durante la prima serata, si sono esibiti tutti e trenta i concorrenti in gara e la diretta è terminata alle due del mattino così da non perdersi neppure un secondo di divertimento e spettacolo. Al termine della prima serata, Amadeus ha letto la classifica provvisoria di questa edizione basata sul voto della giuria della sala stampa, televoto e web, e destinata a cambiare più volte nel corso delle prossime serate. Al momento, i big in vetta alla classifica sono: Loredana Bertè al primo posto, con il suo nuovo brano “Pazza”. Al secondo posto troviamo Angelina Mango con “La noia”, seguita al terzo posto da Annalisa con la sua “Sinceramente”. Al quarto e quinto posto si sono provvisoriamente classificati Diodato con “Ti muovi” e Mahmood con “Tuta gold“. Una prima serata da non dimenticare, ricca di sorprese e divertimento, premiata anche da un altissimo share.