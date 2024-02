“È nato Brando”. L’ex Miss Italia è diventata mamma per la prima volta

Gossip. L‘ex Miss Italia e il compagno hanno comunicato il lieto annuncio della nascita del loro primo figlio con un post su Instagram. Scopriamo insieme chi è la famosa coppia e tutti i dettagli di questa felice notizia. (Continua a leggere dopo la foto)

Ex Miss Italia, l’annuncio della nascita del primo figlio

L’ex Miss Italia e il marito hanno annunciato la nascita del loro primo figlio. La coppia si è sposata, dopo quattro anni di fidanzamento, nel 2022. Lo scorso agosto 2023, la coppia aveva annunciato di aspettare un bambino, poco dopo aver festeggiato il primo anniversario di nozze. “Quando sognavo da bambina il papà dei miei figli lo immaginavo proprio come te, lo sai? In un periodo così delicato, il nostro cuore scoppia di gioia e amore”, aveva detto l’ex Miss Italia al marito. (Continua a leggere dopo la foto)

Il primo figlio di Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli

L’ex Miss Italia Rachele Risaliti e il marito Gaetano Castrovilli hanno annunciato con un post su Instagram la nascita dal loro primo figlio. “04 Febbraio 2024. Ore 17.11 è nato Brando. È iniziata la favola più bella della nostra vita. Mamma & Papà ti amano già alla follia”. Domenica scorsa, 4 febbraio 2024, è nato Brando, primogenito dell’ex reginetta di bellezza e del calciatore della nazionale italiana. (Continua a leggere dopo la foto)

L’annuncio del sesso durante il baby shower

Domenica 4 febbraio 2024 è nato Brando, il primo figlio dell’ex Miss Italia Rachele Risaliti e del marito Gaetano Castrovilli. La coppia era convolata a nozze nel 2022 e aveva annunciato di aspettare il primo figlio proprio lo scoro agosto 2023, nel giorno del primo anniversario di matrimonio. L’ex reginetta di bellezza si era allontanata dal mondo dello spettacolo nel 2021 e aveva lanciato la sua linea di gioielli insieme a una nota orafa fiorentina. Durante il baby shower, organizzato per svelare il sesso del futuro bambino, la coppia aveva deciso di non svelare il suo nome, ma solamente l’iniziale: la lettera “B”. “It’a a Boy! Mamma e Papà ti aspettano, non vediamo l’ora di stringerti tra le nostre braccia”, aveva scritto la nota coppia sotto il carosello di fotografie postate su Instagram. Quel momento è finalmente arrivato, e i neo genitori hanno pubblicato una fotografia in bianco e nero in cui stringono con le loro mani quelle del neonato. Sotto al post si è susseguita una serie infinita di auguri, anche da parte di personaggi noti nel mondo dello spettacolo e da famosi influencer come Martina Stella e Chiara Nasti.