“Va messo in galera”: Sanremo, succede di tutto dopo l’esibizione di Lazza, con chi se la prendono

Gossip. Sanremo, ieri sera, martedì 6 febbraio 2024, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Festival. Sui social, però, subito dopo l’esibizione di un noto cantante, gli utenti si sono scatenati con una marea di commenti. Scopriamo insieme cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, Lazza ospite della nuova edizione del Festival

Ieri sera, martedì 6 febbraio 2024, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno, Amadeus ha rivestito il ruolo di direttore artistico e conduttore principale del festival canoro più famoso d’Italia. Durante tutto l’arco della serata, si sono esibiti tutti e trenta gli artisti in gara. La diretta è terminata alle due del mattino e al suo termine è stata dichiarata la prima classifica provvisoria che ha visto Loredana Bertè in prima posizione con il suo nuovo brano intitolato “Pazza”. Oltre ai concorrenti in gara, ci sono state le esibizioni di alcuni ospiti. Tra questi, c’è stato anche Lazza, reduce della partecipazione all’edizione del Festival di Sanremo dell’anno scorso (2023). Quest’anno il cantante si è esibito in qualità di ospite sul palco allestito a Piazza Colombo. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, l’esibizione di Lazza e le critiche del web

Sanremo, ieri sera, martedì 6 febbraio 2024, è andata in onda la prima serata del Festival canoro più atteso dagli italiani. Durante la puntata si sono esibiti tutti e trenta i concorrenti in gara, ma non solo. Oltre ai cantanti ufficialmente in gara a Sanremo, ci sono state le esibizioni di alcuni ospiti. Lazza si è esibito sul palco allestito a Piazza Colombo. Il cantante si era posizionato secondo in classifica durante la scorsa edizione del Festival, con la sua famosa canzone “Cenere”, diventata subito una hit. Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo, ha chiamato Lazza per inaugurare il palco allestito in Piazza Colombo. Durante l’esibizione dell’artista, però, qualcosa è andato storto e molti telespettatori e utenti del web se ne sono accorti. Sui social, subito dopo l’esibizione dell’artista, gli utenti si sono scatenati con una marea di commenti. “Chi gli ha settato la voce andrebbe messo in galera“, ha scritto qualcuno sul web. A quanto pare, sembrerebbe che il microfono di Lazza non fosse settato nella maniera giusta, e la voce del cantante è risultata molto diversa dal solito. Il cantante si è scusato pubblicando una storia sul suo profilo Instagram personale. “Mi spiace non aver potuto performare come al solito, ma ci sono stati problemi tecnici che me lo hanno impedito”, ha scritto l’artista.