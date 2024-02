Spettacolo italiano sotto choc, trovato il corpo del famoso: era scomparso lunedì

Gossip. Spettacolo italiano sotto choc dopo il ritrovamento del corpo di un personaggio molto famoso. L’uomo era scomparso lo scorso lunedì, 5 febbraio 2024. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Isola dei Famosi 2024, Ilary Blasi commenta per la prima volta il cambio di conduzione

Leggi anche: Sanremo, la stoccata di Amadeus: con chi ce l’aveva

Spettacolo sotto choc: ritrovato il corpo del famoso regista italiano

Il mondo dello spettacolo è sotto choc per la scomparsa di un famoso regista. L’uomo era scomparso lo sparito lo scorso lunedì, 5 febbraio 2024. Ieri pomeriggio, martedì 6 febbraio 2024, erano iniziate le ricerche condotte dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, dal personale della capitaneria di porto e dai carabinieri della compagnia di Fasano. Il corpo del noto regista italiano è stato ritrovato dai vigili del fuoco a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi. (Continua a leggere dopo la foto)

Spettacolo in lutto per la scomparsa di Carlo Formigoni

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la tragica scomparsa di Carlo Formigoni. Il noto regista era scomparso lo scorso lunedì, 5 febbraio 2024. Ieri pomeriggio, martedì 6 febbraio 2024, il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, il personale della capitaneria di porto e i carabinieri della compagnia di Fasano avevano iniziato le ricerche dell’uomo. Il corpo di Carlo Formigoni è stato ritrovato sugli scogli a Savelletri di Fasano, a qualche chilometro di distanza dove ieri erano stati trovati alcuni suoi effetti personali. I carabinieri della compagnia di Fasano insieme al medico legale stanno lavorando in sinergia per accertare le cause del decesso. Per il momento si esclude una causa di morte violenta. (Continua a leggere dopo la foto)

Chi era Carlo Formigoni

Carlo Formigoni è stato ritrovato morto sugli scogli a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, dai vigili del fuoco. L’uomo era nato a Ostiglia nel 1993, ma viveva ormai da anni in Puglia, nella Valle d’Itria. Formigoni era un noto regista teatrale, ed era cresciuto artisticamente tra Berlino e Milano dove, nel 1971 aveva promosso il Teatro Sole. A Bari aveva condotto un laboratorio per giovani attori. Formigoni era tra i fondatori del teatro Kismet di Bari ed ha portato la pratica artistica nelle periferie urbane. Nel 2013 è stato premiato dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro e nel 2021 il Teatro Pubblico Pugliese gli ha attribuito il primo Premio alla carriera teatrale. A gennaio (2024), il teatro Kismet di Bari ha celebrato il noto artista proponendo una delle sue regie più famose, “La nostra città” di Thornton Wilder.