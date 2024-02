Chiara Ferragni e Fedez pronti a dirsi addio per sempre? Questa è la domanda che da ore si pongono gli italiani, e in modo particolare i fan accaniti del due dei The Ferragnez. Nel corso dei mesi la relazione tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez, è stata messa a dura prova dalla vita: prima il caos scatenato dal bacio di Fedez con Rosa Chemical, poi la malattia di lui e la lotta contro il tumore prima e contro dei problemi psicologici dopo e infine dal Pandoro Gate e le “furbate” della Ferragni sulla beneficenza. Che dire? Un paio di anni belli pieni per la coppia più amata d’Itlia, la quale, stanto ai rumors e agli indizi social, sarebbe pronta a dirsi addio definitivamente con un bel divorzio dopo quasi dieci anni di relazione di cui cinque e mezzo di matrimonio. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni e Fedez separati, gli scenari in caso di divorzio

Tutti speravano nel lieto fine per i Ferragnez, ma sembra che la loro favola d’amore sia destinata a finire molto presto con divorzio. Certo, il condizionale è d’obbligo, anche perchè di crisi che avevano già fatto pensare ad un loro addio nel corso degli anni la coppia ne ha attraversate tantissime. Ora di mezzo ci sono anche due bambini e per questo buttare all’aria una storia d’amore come la loro senza provarci fino in fondo non è facile. Ovviamente gli indizi social sembrano esserci tutti: lei ha tolto sia l’anello che la foto di famiglia che aveva nel profilo Instagram e lui, invece, ha smesso di postare storie con la sua dolce metà. Inoltre, stando agli ultimi rumors, Fedez sarebbe anche andato già via di casa. Unendo tutti questi puntini esce fuori la scritta: “The Ferragnez al capolinea”. Una notizia che ha destabilizzato i fan che sembrano non accettare la cosa. In molti, infatti, si sono soffermati sulla cena romantica a San Valentino, sperando che tutto il resto sia una trovata di marketing per distogliere l’attenzione dai problemi veri della coppia, ovvero quelli con l’Antitrust. Per ora i due diretti interessati non si sono esposti, Chira sarà ospiete da Fazio il 3 Marzo e forse ne parlerà in quell’occasione, sempre se non venga accetta la richiesta del Codacons di annullare l’intervista. In attesa di notizie certe, una domanda sorge spontanea: “Quali sono gli scenari possibili in caso di divorzio tra i due?”. Scopriamoli insieme.

