Chiara Ferragni e Fedez, la bomba di “Chi”: cosa succede tra loro due – Chiara Ferragni è scappata da Milano e da tutte le polemiche legate al caso del Pandoro Balocco per rifugiarsi in montagna con i suoi cari. “24 ore lontano, insieme solo alla famiglia”, ha scritto qualche giorno fa l’imprenditrice che dopo il silenzio social è riapparsa in montagna, a Courmayeur. Su Instagram le immagini del weekend trascorso tra la neve con i due figli, Leone e Vittoria, la mamma Marina Di Guardo e la sorella minore Valentina, non sono sfuggite ai fan, che si sono pure accorti però di una pesante assenza, quella di Fedez. Aria di crisi tra i Ferragnez? Sulle delicata questione è intervenuto il settimanale “Chi”, che ha svelato un clamoroso retroscena. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Chiara Ferragni, la peggiore delle notizie per lei dopo il caso Balocco

Leggi anche: Chiara Ferragni, finisce malissimo dopo lo scandalo sul pandoro: cosa succede ora

Chiara Ferragni e Fedez, la bomba di “Chi”: cosa succede tra loro due

Fedez ha difeso a spada tratta la moglie, a costo anche di litigi mezzo social con la conduttrice di “Pomeriggio 5” Myrta Merlino e con tutta la stampa italiana. A tal proposito il settimanale «Chi» ha scritto qualcosa: “Non è un mistero che Fedez reputi i collaboratori di Chiara responsabili del polverone che anche lui sta pagando. E che non condivida le loro strategie”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. E ancora: “Si parla di crisi nella coppia, cosa che farebbe gioco soprattutto a chi vuole spostare l’attenzione”. In realtà, stando ai rumor i due avrebbero avuto un diverbio proprio per le uscite di Fedez contro i giornalisti, che cozzerebbero con la strategia messa in atto dalla Ferragni. In altri termini ci sarebbe stata una discussione pesante causata dalla divergenza di opinioni nel gestire il caso Balocco. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Chiara Ferragni, la scoperta sul video di scuse: da chi l’avrebbe copiato

Leggi anche: Fedez, Ferragni e Alessia Marcuzzi travolti dalla bufera sui social: ecco perché

Chiara Ferragni e Fedez: il retroscena bomba del settimanale “Chi”

“Chi” ha indugiato anche sugli affari della nota imprenditrice: “Il marchio Chiara Ferragni vale 40 milioni di euro, la seconda italiana più pagata di Instagram dopo Khaby Lame, e il suo compenso può superare i 90mila euro a post”. E sappiamo che dopo il caso del Pandoro Balocco la moglie di Fedez è andata in difficoltà: a seguito della sanzione Agcom l’account di Chiara Ferragni ha perso circa 210mila followers; mentre Fedez, di riflesso, 119mila. Non solo, l’influencer ha dovuto fare i conti con la fuga dei brand, nonostante le scuse e la donazione di un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino, che ha confermato di aver ricevuto la somma a dicembre, quando lei lo aveva annunciato ufficialmente nell’ormai arcinoto video con la maglia grigia. (continua a leggere dopo le foto)

L’influencer dopo il soggiorno in montagna è tornata a Milano

Ora Chiara Ferragni sarebbe di nuovo a Milano e la sua attività di promozione prodotti sui social è ricominciata come niente fosse. L’influencer starebbe sfruttando le Instagram Stories che, come sappiamo, non consentono di vedere commenti in alcun modo. “Le stelle dei social non brillano più. Arrancano, si giustificano, fanno brutte figure, contrattaccano peggiorando la situazione”, è questo l’incipit dell’articolo con cui Pietro Senaldi bastona Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli. Il condirettore di “Libero” ha evidenziato nel suo pezzo: “Chiara e Selvaggia sono la prova che l’abuso di social ti rincretinisce”.