Chiara Ferragni e Fedez, “divorzio” social: cosa succede tra loro due

Da quando Chiara Ferragni è stata colpita dallo scandalo del pandoro e tutto ciò che ne è venuto dopo, la sua vita social sembra essere caduta a picco e nonostante siano passati due mesi, fa fatica a risalire. A peggiorare la situazione pare esserci anche una crisi nel matrimonio con Fedez. Da tempo i due non compaiono più nei profili social reciproci dando voce alle peggiori delle supposizioni. C’è chi pensa che sia tutto frutto di una strategia per riacquisire notorietà, e chi invece ha già dato la sentenza.

Chiara e Fedez, cosa sta succedendo?

L’influencer più famosa d’Italia è diventata anche la più odiata. Da quando è scoppiato il caso con la Balocco, Chiara si è vista piovere addosso una montagna di critiche e ha perso 200mila followers e numerosi clienti chiave. Un declino imprevisto che ha spinto l’imprenditrice digitale a correre ai ripari disattivando la funzione che permette alle persone di pubblicare commenti e diminuendo la sua frequenza sui social: sia il suo che su quello del marito a quanto pare..(continua dopo la foto)

La fine dei Ferragnez?

I Ferragnez, il classico esempio di famiglia unita. Marito e moglie sempre presenti l’uno per l’altro. Una coppi a inseparabile si pensava. Invece da diverso tempo qualcosa sembra essere cambiato. Dopo lo scandalo del pandoro-gate è stato difficile non notare la loro “separazione”. L’ultimo post condiviso da lei insieme a Fedez risale al 10 dicembre 2023 a Sankt Moritz. Mentre lui, invece, condivise un post di capodanno. Da allora più nulla. Che sia tutta una strategia? O un semplice tutelarsi?

Quando la storia dell’ipotesi di truffa pendeva sulla testa di Chiara Ferragni, Fedez si schierò subito dalla parte della moglie con diverse storie su Instagram, criticando e puntando il dito contro chiunque la criticasse. Quando anche i suoi canali social iniziarono ad essere bombardati di insulti e commenti negativi, il rapper ha fatto un passo indietro e con una nuova storia social, fece capire che lui e Chiara sono persone distinte, che la moglie sa cavarsela benissimo e che la faccenda non riguarda lui. (continua dopo la foto)

Fedez si difende

Ruben Santopietro, esperto di marketing e advertising e collaboratore alla Luiss, ha espresso il suo punto di vista sul comportamentismo di Fedez: “La dissociazione dei contenuti costituisce una strategia volta a salvaguardare l’immagine di entrambe le persone coinvolte. Nell’ambito del personal branding, questa separazione si trasforma in un metodo per gestire in modo accurato la narrazione intorno alla figura pubblica. La decisione di mantenere distinti i brand personali può essere considerata una forma di tutela della reputazione, aspetto cruciale nel mondo del personal branding e del marketing personale, sopratutto in casi come questo.”.

Anche l’esperta di social media marketing Veronica Gentili ha sottolineato quanto la tattica di Fedez sia in realtà molto sensata: “In questo momento Chiara Ferragni è bersagliata. E chi le sta intorno, pensiamo ai recenti fatti dell’hotel in cui soggiornava che è stato costretto addirittura a chiudere i commenti”. Fedez quindi sembra aver fatto la sua scelta di “dissociarsi” dalla moglie per tutelare la sua immagine, probabilmente anche sotto consiglio del suo team