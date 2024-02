“Grande Fratello”, chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione

Nuova grande puntata del Grande Fratello, questa sera 5 febbraio. Per il reality show condotto da Alfonso Signorini, questa settimana ne ha viste di ogni e ci sarà tanto di cui discutere. Al televoto quattro candidati per l’eliminazione di settimana prossima. Beatrice, Letizia, Stefano e Vittorio. È ancora tuto da decidere, ma intanto, vediamo cosa dicono i sondaggi.

Leggi anche:

Leggi anche:

Il malore di Giuseppe Garibaldi

Chi segue i social o le dirette dalla casa del Grande Fratello sui canali dedicati, sa che qualche due giorni fa, il bidello calabrese ha avuto un malore ed è stato portato via in ambulanza. Mentre tutti erano intenti a fare le loro cose Giuseppe si sarebbe accasciato a terra, nella zona dei beauty. I compagni sono accorsi, urlando e chiamando la produzione. Le telecamere hanno immortalato i momenti concitati. Nei video che circolano in rete si sente urlare, Marco Maddaloni che si affretta a suggerire: “Non toccagli il cuore”. Nella casa di Cinecittà dopo poco arrivano i sanitari che portano il gieffino in ospedale dove è stato sottoposto ad esami. Secondo ricostruzioni dei telespettatori, Garibaldi sarebbe svenuto, battendo la testa, ma sarebbe andato via cosciente dalla casa. (continua dopo il video)

Leggi anche:

Al di là del gioco perché spesso dimentichiamo che sia solo un fottuto gioco spero che non sia nulla di grave e che Giuseppe stia bene 🙏#GrandeFratello pic.twitter.com/5HU4dTQMX4 — Rossy🇵🇸 (@Rossell66297010) February 2, 2024

Ancora non è chiara la natura del malore di Garibaldi e sicuramente ne sapremo di più questa sera. Da fuori, il fratello di Giuseppe, ha aggiornato i fan sulle condizioni fisiche. “Grazie a tutti per i tanti messaggi di affetto. La situazione di Giuseppe è stabile ed è tutto sotto controllo“, ha detto Nicola, fratello di Giuseppe, in una Instagram Stories. (continua dopo la foto)

Chi sarà il candidato all’eliminazione?

Al televoto Beatrice, Letizia, Stefano e Vittorio. Il meno votato finirà in nomination per l’eliminazione insieme ai votati della puntata. I sondaggi sembrerebbero essere piuttosto chiari. A salvarsi senza dubbio, Beatrice, seguita da Vittorio. Letizia si classifica al terzo posto con il 15%. Come si poteva già immaginare, Stefano Miele è finito in fondo alla classifica, con solo il 10% dei voti. Dunque tutto pare già scritto. Allora è così che andrà? Seguite la diretta e lo saprete!