“Grande Fratello”, scatta il bacio tra Greta e Sergio: ma un dettaglio fa discutere

Sta per nascere una nuova coppia al Grande Fratello? Secondo alcuni, sì. Negli ultimi giorni, Sergio e Greta si stanno avvicinando sempre di più. I due passano tanto tempo insieme soprattutto dopo che Beatrice e Greta hanno fatto pace. E poche ore fa, tra i due è scattato un bacio. Un gesto però che ha fatto molto discutere. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, scatta il bacio tra Greta e Sergio: la reazione di lei

Come mostra un video pubblicato sulla pagina Instagram del reality, Greta era in veranda a fumare, quando Sergio le si è avvicinato. Il ragazzo è arrivato proprio di fronte a lei e inaspettatamente l’ha baciata sulle labbra. Greta non si aspettava questo gesto da parte del coinquilino ed è apparsa sorpresa e anche infastidita. “No! Sei impazzito? Questo è matto”, ha esclamato la concorrente. Poco dopo il bacio, Greta e Sergio si sono ritrovati a parlarne in piscina. (Continua dopo le foto)

Perché Greta non voleva quel bacio

Greta ha ammesso che il bacio l’ha messa in imbarazzo e che non vorrebbe che questo gesto diventasse motivo di discussione durante la prossima puntata. “Sai, io poi sono molto riservata su queste cose”, ha spiegato Greta e Sergio, che ha subito sdrammatizzato: “Dopotutto è solo un bacio rubato”, le sue parole. Greta è semplicemente timida o poco interessata a lui? Fin dal suo ingresso nella casa era parso evidente a tutti che Sergio avesse un debole per lei. Ultimamente i due si sono avvicinati ma ai più attenti non è sfuggita la sintonia che ultimamente si è venuta a creare tra Greta e Vittorio. Che lei abbia qualcun altro per la testa? (Continua dopo le foto)

Sergio non sa che Greta lo ha nominato nell’ultima puntata

Sergio non sa che proprio Greta lo ha mandato al televoto durante la scorsa puntata: la ragazza aveva spiegato che non lo vedeva sincero. Cosa potrebbe succedere se Sergio venisse a sapere questa cosa? Di certo ci rimarrebbe male ma sembra che Greta non soffra più di tanto per questo. Dopo la storia finita male con Mirko, forse al momento ha bisogno di concentrarsi solo sul suo percorso personale senza intraprendere nuove conoscenze.