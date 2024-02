Ieri sera, 1° Febbraio 2024, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata del game show condotto da Amadeus, Affari tuoi. A sfidare la Dea Bendanta questa volta sono state due sorelle dalla Sardegna, Barbara e Francesca, che hanno messo su una partita davvero mozzafiato. Le due donne avevano un obiettivo portare a casa dei soldi per aiutare il nipote di Barbara e figlio di Francesca che ha una rara malattia genetica. Le sorelle sono riuscite nel loro intento anche se durante il corso della partica con il “Dottore” non sono mancati diversi colpi di scena. (Continua a leggere dopo la foto)

“Affari tuoi”, Francesca accetta l’offerta ma qualcosa va storto

Ad Affari Tuoi la partita di Barbara e Francesca dalla Sardegna è davvero mozzafiato. Le due sorelle, nella puntata andata in onda ieri sera giovedì 1° Febbraio, hanno fatto fuori buona parte dei pacchi blu. Dopo aver rifiutato divrese offerte non si sono fermate nemmeno davanti a quella di 22mila euro. Francesca ha confessato che il nipote è un bimbo con una grave malattia genetica. Ed è per questo motivo, le due donne puntavano “a una cifra molto più alta”. Un messaggio che ha emozionato e non poco il pubblico presente in studio. E così la gara è andata avati ed è stato aperto il pacco 17 con dentro 100 euro. A quel punto la partita è andata avanti e ad un certo punto, davanti a 3 pacchi rossi ed un blu: il dottore ha offerto 28mila euro. Francesca e la sorella hanno discusso prima di accettare perché in giovo c’erano ancora i 200mila euro. Però Francesca non ha voluto rischiare e ha fatto bene: infatti dopo aver detto di “Sì” al dottore si è scoperto che il montepremi più alto non era nel loro pacco e Barbara ha fatto una faccia assurda, perché la sorella aveva fatto benissimo ad accettare nonostante il suo parere contrario. (Continua a leggere dopo la foto)

ma non chi si siederà alla poltrona di alba parietti quest’anno #Sanremo2024 #AffariTuoi pic.twitter.com/QTDrjilyMz — TotalmenteTrash  (@TotallytvTrash) February 1, 2024

I commenti sui social

Qualcuno sui social ha criticato le diverse scelte di Francesca e di sua sorella Barbara nel corso della puntata di ieri di Affari tuoi. Quando la donna ha rifiutato i 20mila euro, un utente su X ha scrutto: “Io non so se avrei il coraggio di rifiutare cifre oltre i 20.000 se avessi delle storie e dei problemi cosi grossi dietro.. pur essendoci i 200.000”. E ancora: “Per le cure di un figlio devono vincere un programma a premi, spacco tutto”. Dopo la telefonata del dottore con l’offerta da 28mila euro ma con il pacco da 200mila ancora in gioco, in molti hanno fatto notare la faccia scovolta di Barbara dopo che Francesca aveva accettato: “La sorella non è per niente contenta”. A fine partita comunque Barbara ha dovuto fare i complimenti a Francesca perché nel loro pacco numero 5 non c’erano i 200mila euro.