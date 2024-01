“Affari Tuoi”, Elisa vince dopo 29 puntate ed è polemica del pubblico

La partita di Affari Tuoi di ieri, domenica 21 gennaio 2024, ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori appassionati del programma di Rai1. La protagonista era Elisa, che dopo 29 settimane da “pacchista” è riuscita a diventare concorrente. La donna è mamma di 3 figli e proviene dal Trentino Alto Adige, per questo soprannominata “Heidi” da Amadeus. Il Dottore ha messo in serie difficoltà la giocatrice e per questo è stato enormemente criticato su X. Altri utenti invece, hanno riconosciuto che il Dottore è parte del gioco e così la guerra a suon di tweet ha avuto inizio. (Continua dopo le foto)

La partita di Elisa ad “Affari Tuoi”

Elisa è arrivata alla fine con due pacchi da aprire e il numero 3 tra le mani, il numero con il quale è entrata in gioco. In uno ci sono 5 euro, nell’altro 15mila. A quel punto, il Dottore ha offerto a Elisa di fare un cambio con l’ultimo pacco rimasto, il 17. “Il 17 è il mio numero fortunato”, ha detto Elisa, tentata dall’offerta del Dottore. Alla fine, però, Elisa ha rifiutato il cambio e ha deciso di giocarsi il tutto per tutto tenendosi il pacco numero 3. (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, Elisa vince 15mila euro ma è polemica sul Dottore

L’offerta del Dottore si è rivelata essere una fregatura alla quale, fortunatamente, Elisa non ha abboccato. Nel suo pacco numero 3 c’erano infatti 15mila euro, il suo bottino finale. Il pacco numero 17 invece conteneva soli 5 euro. “Poverina, se non vinceva niente dopo 30 puntate era veramente un peccato”, ha scritto qualcuno su X. “Con quei 15k si è ripagata i 30 giorni a Roma, bravissima Elisa mia protetta”, ha scherzato invece qualcun altro. In generale sui social, si sono formate due fazioni: chi ha criticato la perfidia del Dottore e chi invece riconosce che la sua figura fa parte del gioco di Affari Tuoi. (Continua dopo le foto)

Le critiche sui social

Il Dottore all’ultimo ha proposto un cambio pacco e se Elisa avesse accettato sarebbe tornata a casa con 5 euro. “Eccolo là! Questo vale per tutti quelli che volevano che cambiasse! Ma da dove vi viene l’illusione che il dottore voglia aiutare? Solo raramente capita e solo per destabilizzare le convinzioni dei giocatori. Il suo compito è quello di proteggere i soldi”, la critica di un utente. C’è chi invece ci va giù pesante. “Che pezzo di… il Dottore, le voleva togliere pure 15 mila euro…”. Oppure: “Il Dottore str***o come pochi comunque”, si legge. D’altra parte c’è chi riconosce che il Dottore è parte del gioco. “Quanti stupidi insulti sul dottore… non sapete giocare e non capite un c**zo…”, la critica qualcuno a molti tweet. “Il dottore è proprio bravo, non lo capiremo mai”, si legge ancora.