Garrison, l’ex volto di “Amici” ha un nuovo compagno: nessuno se lo aspettava a 68 anni – Garrison Rochelle, noto coreografo, nonché ex volto di “Amici”, è di nuovo innamorato. Lo ha lasciato intendere lui stesso durante l’intervista concessa a Silvia Toffanin nel pomeriggio di ieri, domenica 21 gennaio 2024, negli studi di “Verissimo”. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, Garrison ha un nuovo compagno: “A 68 anni non è finita…”

Garrison Rochelle ospite da Silvia Toffanin ha ripercorso dapprima la sua infanzia, poi ha parlato della sua carriera e infine ha ammesso di essere nuovamente innamorato. A proposito della madre ha detto: «Ha 92 anni, lei è tutto per me. Ha cresciuto 4 figli abbiamo tutti lo stesso temperamento io sono il più folle ma mi accettano. Penso di essere il preferito della mamma. Sono 5 anni che non vedo mamma perché c’era il Covid ora devo andare voglio baciarla. Noi ci sentiamo sempre e non parliamo mai di malori. È molto giovanile e penso di aver preso da lei. La mia infanzia in Texas in una fattoria è stata magica, stavamo con i nonni che erano messicani». A proposito del coming out il coreografo ha dichiarato: «Non ho dovuto mai dire a mamma la mia omosessualità». (continua a leggere dopo le foto)

Garrison a “Verissimo” si racconta: “Sono innamorato…”

«Durante l’università mi sono innamorato di una donna, mi veniva a trovare la mamma spesso e la trattava malissimo, invece tutti i miei fidanzati sono diventati figli per lei. Io sono sereno nella mia sessualità. Non dico che quelli che nascondono sbagliano, ma non fa per me. Io in questi 40 anni non ho mai avuto problemi di bullismo. Io mi sono innamorato per la prima volta di un uomo a 19 anni», ha rimarcato Garrison. (continua a leggere dopo le foto)

La prima volta con un uomo a 19 anni

Poi la confidenza sul nuovo compagno: «Pensavo di aver chiuso con i sentimenti e invece la vita ha tante sorprese sto vivendo un periodo molto felice». Garrison Rochelle da Silvia Toffanin ha detto: «L’ultima volta che ci siamo visti. Ti avevo detto che avrei messo in atto uno ‘stop alle telefonate’. E invece la vita ama sorprenderci e sto vivendo un periodo molto felice e tranquillo. Ma non voglio dire troppo perché non voglio rovinare questo momento. Quando sarà il momento, ti chiamerò. Voglio però dire che non a 68 anni non è finita, anzi è appena cominciata». Nessun dettaglio sull’identità del partner, ma Toffanin a “Verissimo” ci ha scherzato su: «Mi chiamerai per l’anello. Ridendo e scherzando si dice sempre la verità».