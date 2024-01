“Amici”, dopo Mew e Matthew altri due concorrenti fuori dal programma: cosa succede

Uno spettacolo che va alla ricerca di talenti e si struttura come una scuola, alla quale partecipa una classe di alunni che aspirano a diventare cantanti, ballerini di jazz, hip hop e danza classica. Sono queste le caratteristiche alla base del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, ideato e condotto dalla nota conduttrice italian di cui porta il nome. In questi giorni non si è fatto altro che parlare dell’addio di Mew e Matthew al programma. Si è parlato di problemi personali dei due artisti senza dare ulteriori spiegazioni. Ora sembra che altre due concorrenti vogliano lasciare lo show. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo all’interno della scuola più famosa d’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

“Amici”, dopo Mew e Matthew altri due concorrenti vogliono lasciare lo show

La decisione di Mew e Matthew di abbandonare Amici potrebbe influenzare anche altri alunni della scuola. Dopo aver ufficializzato la scelta dei due cantanti di lasciare la scuola per motivi personali, non ci sono sono stati più aggiornamenti. Sui social, in questi giorni, i fan della coppia hanno dato vita a mille ipotesi. Per ora, però, non c'è stata nessuna conferma né da parte dei diretti interessati né da parte della produzione del programma. Anche la stessa Maria De Filippi ha preferito evitare nuovi pettegolezzi, limitandosi a ripetere che Mew e Matthew avevano "motivi personali" che non c'entravano con il programma o con scelte fatte dal corpo docente. Mew, con un breve commento sui social, aveva rassicurato i follower dicendo che lei e il compagno stavano bene. Dopo, però, ha preferito non aggiungere altro. Ora circola la voce che altre due alunne potrebbero prendere la stessa decisione. Vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo all'interno di Amici di Maria De Filippi.

Gli alunni continuano ad abbandorare la scuola

Dopo Mew e Matthew altri due concorrenti sembrano voler lasciare definitivamente Amici. L’indiscrezione è stata segnalata da Novella 2000. Le informazioni, al momento, sono poche. Si sa solo che si tratta di due ragazze che durante il loro periodo di convivenza nella casetta sono diventate molto amiche. Pare che una delle due sia “crollata emotivamente” e l’amica avrebbe deciso di starle vicino anche fuori dalla scuola. Il settimanale ci ha tenuto a sottolineare che, almeno per il momento, si tratta solo di voci di corridoio e non ci sono commenti, tanto meno conferme, da parte dello staff del programma. Sicuramete non resta che seguire il daytime o la prossima puntata del pomeridiano per scoprire se questa indiscrezione sia vera o meno.