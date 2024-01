Royal family, nuovo dramma dopo il ricovero di Kate: a chi è stato diagnosticato un tumore – Nuovo colpo alla Royal Family. Dopo il misterioso ricovero di Kate Middleton e l’imminente intervento di re Carlo III per via della prostata ingrossata, è saltato fuori un grave problema di salute per un altro esponente della Corona. Con un post su Facebook è stata proprio lei a parlare del tumore e della sua lotta contro la malattia. (continua a leggere dopo le foto)

«Mi sono presa un po’ di tempo per me stessa perché mi è stato diagnosticato un melanoma maligno, una forma di cancro della pelle, la mia seconda diagnosi di cancro in un anno da quando mi è stato diagnosticato un tumore al seno quest’estate e ho subito una mastectomia e un intervento di chirurgia ricostruttiva». Con un post su Instagram, Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, ha annunciato la sua malattia. La diagnosi sconvolgente è arrivata pochi mesi dopo che la duchessa era stata curata per un cancro al seno. (continua a leggere dopo le foto)

La duchessa di York Sarah Ferguson ha il cancro alla pelle

«È stato grazie alla grande vigilanza del mio dermatologo che il melanoma è stato rilevato. Naturalmente un’altra diagnosi di cancro è stata uno shock, ma sono di buon umore e grata per i tanti messaggi di amore e sostegno. Credo che la mia esperienza sottolinei l’importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore, la consistenza e l’emergere di nuovi nei che possono essere un segno di melanoma e invito chiunque legga questo articolo a essere diligente. Sono incredibilmente grato alle équipe mediche che mi hanno supportato in entrambe queste esperienze con il cancro e alla Clinica MAYRLIFE per essersi presa cura di me con delicatezza nelle ultime settimane, concedendomi il tempo per il recupero. Adesso sto riposando con la mia famiglia a casa, sentendomi fortunato ad avere il loro amore e il loro sostegno», ha aggiunto la Ferguson. (continua a leggere dopo le foto)

Sarah Ferguson: «Ho un tumore maligno alla pelle»

La duchessa, 64 anni, sembra non si sia fatta scalfire da questa dolorosa malattia. Anche un suo portavoce ha detto che l’ex moglie di Andrea è rimasta di “buon umore” nonostante la diagnosi. Dopo la scoperta del cancro al seno, Sarah Ferguson aveva invitato gli inglesi a effettuare i controlli per prevenire ogni tipologia di malattia. In un’intervista al «Corriere della Sera», lei stessa aveva raccontato anche della sua lotta contro l’obesità e il bullismo.