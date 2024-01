Sanremo 2024, il colpo di scena: il campione italiano tra gli ospiti – Con il Sanremo 2024 Amadeus diventerà già il recordman delle conduzioni del festival. Per superare Pippo Baudo e Mike Bongiorno non dovrà attendere un eventuale sesto festival, secondo quanto affermato da Eddy Anselmi nella puntata odierna del podcast “Sanremo Express”, con cui l’«Adnkronos» accompagna gli ascoltatori verso la kermesse canora. Non l’unica notizia della giornata: in queste ore altre due indiscrezioni circolano sull’Ariston, la prima riguarda la possibilità di un campione italiano tra gli ospiti, la seconda i cachet dei cantanti in gara. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Affari Tuoi”, è bufera sul dottore: la critica all’offerta fatta al concorrente

Leggi anche: “Affari Tuoi”, è rivolta contro la concorrente: cos’è successo

Sanremo 2024, il famoso campione italiano tra gli ospiti? L’indiscrezione

Eddy Anselmi, esperto del festival ed autore di un enciclopedia su Sanremo, ha dichiarato: “Amadeus celebrerà la quinta edizione condotta consecutivamente come Mike Bongiorno, dal 1963 al 1967, e Pippo Baudo, dal 1992 al 1996. Ma attenzione, Amadeus batte già un record, perché quest’anno celebrerà 25 serate consecutive. Perché, Pippo Baudo e Mike Bongiorno presentavano consecutivamente festival con meno serate. Pippo Baudo si ferma così a 22 serate consecutive. E Mike Bongiorno a 15 serate consecutive, come quelle totalizzate da Carlo Conti in soli 3 festival. Amadeus invece è già a 20 con i primi quattro festival, e tra meno di un mese arriverà a 25. E sarà ufficialmente il conduttore che ha condotto più serata del festival di Sanremo nella storia”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Affari tuoi”, la super vincita di mamma e figlia: tutti senza parole in studio

Leggi anche: “Affari tuoi”, la decisione della concorrente lascia tutti di sasso

Sanremo 2024, Francesco Totti tra gli ospiti? Il retroscena

Impegnato perché il festival di Sanremo 2024 sia indimenticabile, Amadeus starebbe lavorando sodo per avere sul palco un campione italiano tra i super ospiti. “Tv Blog” riferisce nelle battute iniziali di un articolo di oggi, lunedì 22 gennaio: “Mancano ormai solo un paio di settimane alla partenza del Festival di Sanremo 2024, il quinto consecutivo dell’era Amadeus. Tutto è pronto. O meglio tutto è quasi pronto. La lista dei cantanti in gara c’è. I co conduttori ci sono. Gli ospiti musicali ci sono. Le suggestioni o se preferite i desideri ci sono. Sia che si chiamino Adriano Celentano, sia che abbiano altri nomi. Fra queste ne sta circolando una, piuttosto insistentemente nelle ultime ore“. Il riferimento è all’ex capitano della Roma Francesco Totti. Per quest’ultimo non sarebbe la prima volta sul palco del teatro Ariston. Totti è stato infatti ospite del Festival di Sanremo 2017 diretto e condotto da Carlo Conti, con la collaborazione di Maria De Filippi. Secondo il noto sito le trattative sarebbero in corso, ma i condizionali restano d’obbligo. (continua a leggere dopo le foto)

I record di Amadeus, Totti tra gli ospiti e i possibili cachet: gli ultimi rumor

Molti giornali oggi scrivono anche di cachet: per Amadeus si parla di una retribuzione compresa tra i 350mila e i 600mila euro (ovviamente, il più alto di tutto il Festival). Per i co-conduttori e le co-conduttrici, invece, si ipotizza un gettone da 25mila euro. Difficile azzardare delle cifre certe per i cantanti, scrive “Libero”: “Per il Festival vero e proprio si parla di un rimborso spese di circa 53mila euro, in linea con le edizioni passate, a cui si aggiungono 3mila euro di compenso per la partecipazione e 5mila euro a disposizione per la serata dei duetti (con un ospite) e delle cover, di cui vanno pagati i diritti d’autore”.