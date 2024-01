L’ultima puntata di Affari Tuoi in onda ieri, domenica 14 gennaio 2024, ha visto protagonista l’Umbria, rappresentata da Michele e dalla sua fidanzata Giusy. In sorte, gli è toccato il pacco numero 19, che il concorrente ha voluto tenere per quasi tutta la puntata. Verso la fine della partita, il dottore ha fatto varie offerte a Michele, che sono state molto discusse dai social. I telespettatori, in particolare, si sono lamentati per la strategia di gioco, non proprio corretta nei confronti del concorrente. (Continua dopo le foto)

La partita di Michele ad “Affari Tuoi”

Michele ha iniziato con il pacco numero 19 e subito ha raccontato un aneddoto personale riguardo al numero. Circa otto anni fa, il concorrente su un autobus ha conosciuto una signora che gli disse che il numero 19 avrebbe portato fortuna. “Signora, se ci sta seguendo la ringraziamo, ma otto anni sono tanti, quello che ha detto a Michele ormai non vale più”, ha esclamato Amadeus. Michele ha messo da parte il consiglio della signora e ha deciso di lasciare il pacco numero 19, prendendo in cambio il numero 1 del Trentino Alto Adige. Questa scelta gli ha portato fortuna visto che nel suo pacco iniziale c’erano solo €20. (Continua dopo le foto)

Michele rifiuta le offerte del dottore

A fine partita, restano solo due pacchi, quello da 200 e quello da 30mila euro. A quel punto, Michele ha rifiutato i 5mila euro proposti dal dottore. “Rimaniamo attaccati ai 30mila euro allora, che per Michele e Giusy sarebbero una cifra importante per realizzare il loro progetto”. Cosa vorrebbero realizzare Giusy e Michele con la vincita? “Siamo entrambi amanti degli animali, alleviamo galline, ci piacerebbe aprire una fattoria didattica”, hanno rivelato. Prima di scoprire il contenuto degli ultimi pacchi, il dottore ha riprovato offrendo il cambio pacco. “Rinuncio all’offerta e vado fino in fondo con il pacco 1, il numero che mi ricorda mia nonna”, le parole di Michele. La decisione, infine, si è rivelata vincente: nel pacco 1 c’erano i 30mila euro. (Continua dopo le foto)

La critica al dottore

La puntata è stata, come al solito, parecchio discussa sui social. Gli utenti hanno criticato le offerte del dottore fatte a Michele. “Il dottore sapeva che l’uno è un numero importante quindi per questo gli ha offerto il cambio, sapeva che non avrebbe cambiato #AffariTuoi”, ha scritto un utente su X riferendosi all’ultima offerta del dottore. C’è chi invece c’è andato giù pesante. “Quell’infame del dottore glieli voleva levare #affarituoi”, ha scritto un utente indignato. “Che stro**o il dottore che ha dato il cambio alla fine BRAVO MICHELE #AffariTuoi”, il commento di un telespettatore.