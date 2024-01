Ad Affari Tuoi hanno giocato la partita di ieri, lunedì 15 gennaio 2024, Elisa e Graziella, due sorelle provenienti da Santa Teresa, in Sicilia. Le due concorrenti hanno avuto una grande fortuna che però, secondo il pubblico da casa, sempre entusiasta di commentare la puntata sui social, non hanno sfruttato. Com’è andata la partita di Elisa e Graziella e cosa hanno vinto? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Faccio un disastro”. “Grande Fratello”, Letizia si scatena contro Beatrice

Leggi anche: Mediaset, lo storico conduttore lascia dopo 11 anni

La partita di Elisa ad “Affari Tuoi”

Elisa ha giocato con il pacco numero 14. La sua è stata una delle partite più lineari di questa stagione. Elisa ha avuto una grande fortuna: lei e la sorella hanno messo da parte in poco tempo tutti i pacchi blu e alla fine sono arrivate al giro decisivo con ben tre pacchi rossi e nessun pacco blu da dover aprire. I pacchi rossi rimasti sul campo erano da 75mila, 30mila e 20mila. Le due sono andate fino in fondo con il numero 14: tutte le offerte del dottore sono state rifiutate ed Elisa ha detto di “no” anche ai cambi. Fortunatmente il suo pacco conteneva 30mila euro. Ma al pubblico non è piaciuta la giocata della concorrente. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la concorrente costretta ad abbandonare la casa: il pubblico ha deciso

Leggi anche: “Grande Fratello”, la terribile reazione di Varrese alla richiesta di Monia

I commenti alla partita di Elisa

Ciò che ha fatto storcere il naso al pubblico è stato il fatto che Elisa abbia rifiutato le offerte iniziali del dottore, una delle quali, guarda caso, era da 30mila euro. “Ma tutto questo casino per poi prendere 30mila euro? Facevano prima ad accettare l’offerta del dottore”, scrive un utente su X. “Ma non capisco, hanno rifiutato 30mila euro in modo netto e anche con sdegno e poi si abbracciano per 30mila euro?!”, ha notato qualcuno. “Ci sono i concorrenti che fanno i quadri astrali, le combinazioni e perdono, poi ci sono loro che vanno prima in ordine poi numeri a caso e alla fine vincono”, il commento di qualcun altro. Come ha reagito Elisa quando ha scoperto il valore del suo pacco? (Continua dopo le foto)

Come ha reagito Elisa quando ha scoperto il contenuto del pacco numero 14

“All’inizio ho pensato fosse uno scherzo, poi tutto è diventato realtà. Conoscere Amadeus, tutto lo staff di affari tuoi e amici in tutte le regioni d’Italia, ha reso questa esperienza indimenticabile che mi ha arricchita ancor più della vincita. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta. Un’emozione indescrivibile”, ha detto la concorrente ringraziando il programma per l’esperienza. A quanto pare, Elisa credeva nella sua scelta iniziale e ha voluto giocare il pacco 14 fino alla fine. E, in ogni caso, 30mila euro sono un’ottima vincita. “Una somma importante che consentirà a mia figlia di realizzare il sogno di poter trascorrere il quarto anno delle superiori all’estero, negli Usa, per studiare”.