Mediaset, lo storico conduttore lascia dopo 11 anni

Il noto conduttore ha voluto salutare i telespettatori nel suo ultimo giorno in quello studio che lo ha accolto per 11 anni. La sua carriera in Mediaset però, è ben più lunga. Iniziò infatti conducendo negli anni ’90, Pressing, rotocalco sportivo a quel tempo in onda su Italia 1, poi Tg5 e tantissimi programmi di successo. Dove lo rivedremo dopo l’abbandono dello storico programma che conduce da tempo? (Continua dopo le foto)

Giuseppe Brindisi, addio al Tg4

Commosso, il giornalista ha salutato i telespettatori, abituati a vedere il suo viso da anni. “Oggi è la mia ultima conduzione del Tg4. Voglio salutare tutti quelli che hanno seguito questo tg che, per un’idea del Direttore Generale dell’Informazione Mauro Crippa e del Direttore del Tg Andrea Pucci, è cambiato negli ultimi anni. E io sono contento di essere stato uno degli artefici di questo cambiamento. Lo abbiamo reso un telegiornale unico nel suo genere, nel patrimonio e in quello che è il panorama dell’informazione in Italia, un mini talk che piace a molti e che è molto apprezzato”, le parole del conduttore che poi ha svelato che è finita la sua esperienza al Tg4 ma non a Mediaset. (Continua dopo le foto)

Giuseppe Brindisi conduce “Diario del Giorno”, l’addio al Tg4

Il conduttore non è solo un volto noto del Tg4 da ben 11 anni. Dal 2021, conduce anche Zona Bianca: un talk show di attualità che tratta varie tematiche, dalla politica all’economia, sempre in onda su Rete 4. Mediaset gli ha affidato ora Diario del Giorno, programma di approfondimento di Rete 4, di cui Andrea Giambruno era al timone prima dei fuorionda imbarazzanti di Striscia la Notizia che lo hanno visto protagonista. Giuseppe Brindisi è conduttore di Diario del giorno a partire da lunedì 15 gennaio 2024. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:30. (Continua dopo le foto)

Giuseppe Brindisi sui fuorionda

Il conduttore ha ammesso di non temere i fuorionda, soprattutto perché sta molto attento a come si comporta sul luogo di lavoro. “Sono abbastanza abituato, faccio questo lavoro e lo faccio in questa azienda da più di trent’anni. Conosco le regole di ingaggio, cerco di essere abbastanza attento, sono abbastanza cauto. È capitato anche a me di cadere nella trappola di Ricci, che io rispetto e adoro, un fuoriclasse – ha rivelato -. Ma nella tensione della diretta può capitare che scappi qualcosa, è normale, si cerca con l’esperienza di non dire cose spiacevoli. Io anche qui vorrei essere lo stesso di sempre, in tv la mia cifra stilistica è quella e l’esperienza aiuta sempre a limitare i danni”, le sue parole riportate da Fanpage.