“Grande Fratello”, la terribile reazione di Varrese alla richiesta di Monia

Il rapporto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese al Grande Fratello si sta sgretolando miseramente sotto gli occhi di tutta Italia. Monia si sente soffocare da Massimiliano. I due sono ex fidanzati e una volta entrata nel reality, Monia ha dichiarato che le avrebbe fatto piacere riprendere il suo rapporto con Varrese, ma a piccoli passi. Lui però sta diventando pesante e opprimente e Monia è arrivata al limite. La ragazza ha deciso di chiudere definitivamente con lui dopo l’ultima reazione estrema che l’attore ha avuto nei suoi confronti. Ma ha fatto di tanto terribile Varrese? Il pubblico è tutto contro di lui. (Continua dopo le foto)

Lo sfogo di Monia con Rosy

Dopo l’ennesima discussione con Massimiliano, Monia ha sentito il bisogno di discuterne con Rosy, anche se la sua posizione ormai sembra essere chiara. “Io non posso stare col pensiero che lui sia incavolato con me perché non mi avvicino. Non mi avvicinavo neanche prima. Sai un quarto di quello che ho passato. Gli ho detto di avere pazienza. Così non fa altro che allontanarmi ancora di più. Se io piano piano mi avvicino a te, con le mie paure, con i miei tempi, apprezzalo. Sono veramente stanca. Io adesso vado lì e chiudo con lui. Basta, preferisco così, chiudo, è finita. Non ho proprio più la forza fisica e mentale di affrontare questi discorsi. Mi fa sentire inadeguata”, ha rivelato Monia piangendo. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Varrese va via e sbatte la porta dopo la richiesta di Monia

Ad un certo punto Massimiliano è entrato in camera e Monia gli ha chiesto di uscire: “Massimiliano vattene, ti prego”. Lui se n’è andato ma ha sbattuto la porta in maniera così violenta da far tremare anche le telecamere. A quel punto, Monia non ha più avuto dubbi ed è andata da lui per chiudere definitivamente. “Io e te non possiamo stare insieme. Siamo due poli troppo simili. Non possiamo avere quel tipo di relazione. Amici. In serenità, in tranquillità. Tu stai dieci passi avanti rispetto a me. Mi dispiace, così non andiamo da nessuna parte. Tu non rispetti i miei tempi e a me non vanno bene certi comportamenti tuoi”, le parole della ragazza. La risposta di Massimiliano ha fatto innervosire il pubblico. “Non ho mai detto di voler stare insieme a te Monia. Sono spiazzato e sconvolto. Io sono dieci passi avanti di consapevolezza di chi sono, di cosa voglio e di cosa non voglio. Dire che non rispetto i tuoi tempi è veramente una cosa brutta. Non è vero”.

Monia: “ Massimiliano vattene.”



Lui se ne va e chiude la porta in modo violento che fa tremare pure la telecamera!



RICOVERATELO!!! #grandefratello pic.twitter.com/AKKPlU2Xwv — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) January 14, 2024

I commenti dei telespettatori di fronte alla reazione violenta di Varrese

Ai telespettatori non è assolutamente piaciuta la reazione, come al solito, esagerata di Massimiliano e non ci hanno pensato due volte a criticarlo sui social. “Ricoveratelo”, ha commentato qualcuno. “Questo è veramente fuori“, il commento di un altro utente. “Basta non è più possibile tutelare per l’ennesima volta un soggetto che ti riduce così“, ha detto infine qualcuno vedendo Monia in lacrime. Il Grande Fratello prenderà provvedimenti nei confronti di Massimiliano? È quello che si augurano i fan del programma.