“Grande Fratello”, clamorosa cospirazione contro Beatrice: cosa succede

I concorrenti che popolano la casa del Grande Fratello tramano per cercare di eliminare Beatrice Luzzi. L’attrice è molto amata dai telespettatori e molto temuta dal resto degli inquilini. E in attesa di scoprire cosa accadrà durante la diretta di questa sera e chi tra gli otto in nomination uscirà dal gioco, all’interno della Casa nascono le prime strategie. Vediamo cosa hanno hanno escogitato alcuni gieffini.

Marco Maddaloni vuole eliminare Beatrice Luzzi: la cospirazione contro di lei

In veranda, Letizia, chiacchierando con Marco Maddaloni, Perla e Greta, ha chiarito che se arrivasse al il televoto contro Beatrice Luzzi rischierebbe di andare a casa. Il judoka ha cercato di farla ricredere: “Come fai a saperlo? Solo perché hai visto passare 20 aerei?”, poi ha spiegato che se, invece, al televoto andassero Grecia e Vittorio, allora, persino Beatrice rischierebbe grosso. “Ma lei ha buttato fuori persone che stavano dentro solo da un mese, ma se mettessi una nomination in cui ci sono Grecia, Beatrice e Vittorio…Queste sono nomination belle, dei veri confronti”. La fotografa però continua a vedere il bicchiere mezzo vuoto..

La teoria di Maddaloni trova appoggio con Perla che ha fatto notare che Beatrice ha vinto contro personaggi meno forti, mentre non ha mai avuto l’occasione di scontrarsi contro chi veniva decretato il preferito dal pubblico: “Ha mai affrontato una nomination con voi, che siete molto forti? No… vedi…“(continua dopo il video)

La strategia di Maddaloni adesso è convincere il gruppo a votare Vittorio, Beatrice e Grecia e che per loro i forti al televoto sono quelli del loro gruppo.

Che poi Marco abbia la stessa ossessione di Fiorda nei confronti di Grecia è un altro conto. pic.twitter.com/JPqftKELKl — Luisa (@Luisa95096148) January 14, 2024

Il rapporto tra Maddaloni e la Luzzi

Durante la Vigilia di Natale, Marco Maddaloni confessò a Beatrice chi secondo lui muoveva i fili del gioco: Giuseppe Garibaldi. L’attrice, che ha poi spifferato tutto, non ha trovato conferma nel judoka, che in puntata ha negato tutto. Peccato, però, che un video lo ha smascherato. I rapporti tra i due non sono dei migliori ed è nomale che lo sportivo complotti contro l’attrice. Chissà se gli altri inquilini seguiranno la teoria di Marco o continueranno con le proprie strategie.

Questa sera intanto scopriremo chi tra Paolo Masella, Sergio D’Ottavi, Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Federico Massaro, Monia La Ferrera, Stefano Miele e Rosanna Fratello, dovrà abbandonare la casa.