“Faccio un disastro”. “Grande Fratello”, Letizia si scatena contro Beatrice

Puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella di ieri sera del Grande Fratello. Casa spaccata a metà per chi si schiera dalla parte di Beatrice e chi le rema contro. Mirko di nuovo protagonista con un confronto a distanza con Garibaldi e Massimiliano, mentre ad abbandonare definitivamente il gioco è Rosanna Fratello. Stefano è finito direttamente al televoto ad eliminazione del 29 gennaio per aver violato il regolamento. Ma facciamo un passo indietro: a poche ore dall’inizio della diretta la fotografa di Rimini si è scatenata contro Beatrice, vediamo perchè.

Nuovo scontro tra Beatrice e Letizia

Durante la puntata di ieri 15 gennaio, Rosanna Fratello è la concorrente che ha lasciato definitivamente la casa. Poco prima della diretta però, Beatrice avrebbe fatto un appello ai suoi fan invitandoli ad eliminare Anita Olivieri e Paolo. Un gesto che non è piaciuto per niente a Letizia. “Stamattina qualcuno ha fatto una richiesta davanti alle telecamere – ha spiegato Giuseppe alla fotografa – Io ora lo dico perché comunque tu sei mia amica e mi posso permettere di dirtelo. Ha chiesto di far uscire Paolo o Anita. Io sono arrivato in cucina e ho sentito. Io sono entrato e ho sentito la parola “Paolo”. Ho chiesto agli altri due presenti cosa fosse successo di preciso. C’erano tizio e caio e ho detto “come mai hai nominato Paolo?”. Ho visto le loro facce e ho capito. Poi mi hanno confermato che lei ha fatto la richiesta di far uscire lui e Anita” (continua dopo la foto)

A questo punto Letizia visibilmente furiosa ha sbottato: “Ragazzi io ve lo dico. Se esce uno dei due vedrete per la prima volta in questo Grande Fratello la Leti che non volevo fare uscire. Ve lo dico, preparatevi. Faccio un disastro. Dopo una cosa del genere io faccio il disastro“. A lasciare il reality non è stata ne Anita ne Paolo, dunque riteniamoci fortunati di non aver visto “la furia” di Letizia!. (continua dopo la foto)

Il provvedimento contro Stefano

Qualche giorno fa, mentre i gieffini si trovavano a tavola, Stefano ha smontato Anita sottolineando di aver visto le percentuali di un vecchio televoto che vedeva lei e Beatrice Luzzi le preferite del pubblico. In quell’occasione la ragazza aveva poco di cui andare fiera poichè il distacco tra le due era davvero grande. Mandando in onda il filmato di quel momento, Signorini in puntata si è visto costretto a prendere provvedimenti contro lo stilista:

“Stefano tu sei entrato nella Casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su ciò che accade fuori. Quello che tu hai detto non è di poco conto, perché può condizionare gli altri concorrenti. Per questa ragione, il Grande Fratello ha deciso che tu sei il primo candidato al televoto a eliminazione che sarà chiuso il 29 gennaio“. Sul web si è accesa una polemica in quanto molti fan credono che Stefano non sia l’unico che dovrebbe essere punito per aver violato il regolamento. Tanto per fare un nome: Rosy Chin.

La serata si è poi conclusa con Sergio, Beatrice e Federico i nominati della settimana. Chi perderà andrà direttamente al televoto ad eliminazione con Stefano e gli altri nominati della puntata.