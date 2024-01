Puntata surreale quella andata in onda ieri, giovedì 25 gennaio 2024, di Affari Tuoi. La protagonista del gioco era Teresa, che si è presentata in studio con il compagno Francesco, 10 anni di relazione e due bambini a casa. “Dopo 30 puntata da pacchista, so tutto…”, ha affermato convinta la concorrente. “Inganni, strategie del Dottore, non può essere raggirata”, ha scherzato Amadeus. La partita è stata molto discussa sui social soprattutto per le scelte della coppia. Cos’è successo tra Teresa e Francesco? (Continua dopo le foto)

Com’è andata la partita di Teresa

La partita di Teresa è stata sfortunata sin da subito. Prima della fine del gioco, ha infatti fatto fuori quasi tutti i pacchi rossi. La concorrente è arrivata a cinque pacchi dalla fine con ben quattro scatole blu (con dentro 0, 1, 5 e 500 euro) e una sola rossa (contenente 50mila euro). Dopo aver rifiutato 16mila euro, il Dottore ha fatto a Teresa una nuova offerta. Proprio a questo punto, è nata una discussione accesa con il marito Francesco. Lei voleva accettare i 7mila euro mentre lui voleva sfidare la sorte e continuare a giocare. “Non può lasciarmi per questa scelta”, il commento ironico di Teresa. (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, Teresa perde 50mila euro: lo scontro col marito in diretta Tv

Alla fine, Teresa ha scelto di accettare i 7mila euro, suscitando facili commenti di disapprovazione da parte degli appassionati a casa. Quando Teresa ha accettato l’offerta la smorfia gelida del marito è diventata virale in pochi secondi sui social. Ma la situazione è peggiorata quando i due hanno aperto il pacco che conteneva 50mila. La delusione da parte di Francesco era massima mentre Teresa ha affermato che i soldi accettati le sarebbero bastati per un viaggio e che comunque era contenta. I commenti sui social sono esplosi. (Continua dopo le foto)

I commenti alla partita di Teresa

“Te lo rinfaccerà a vita ma sinceramente ben ti sta non hai saputo giocare”, ha commentato qualcuno non solo su Teresa ma anche sul suo matrimonio. “Tre ore dopo ma che ridicola ad accettare, se voleva andare a casa con soldi accettava i 16.000”, ha detto qualcuno esprimendo un’opinione che in molti hanno condiviso. Qualcuno di più maligno ha scritto: “Ho goduto troppo nel vedere la sua faccia quando nel pacco ha trovato effettivamente 50.000€ giuro”. “È convinta che ha 50mila, ha rifiutato offerte maggiori quasi schifandole, ha fatto capire che questi soldi le sono in più e non le servono per campare e come una morta di fame accetta 7mila boh se lo merita il pacco da 50mila onestamente, voglio vederla rosicare”, ha scritto qualcun altro.