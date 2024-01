Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, svelato il sesso del bebè in arrivo

Gossip. Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni hanno organizzato il gender reveal party dove hanno scoperto il sesso del nuovo bebè in arrivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli della gravidanza bis dell’influencer. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Nasti, gravidanza bis

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati lo scorso 20 giugno 2023 a Roma, presso basilica di Santa Maria in Ara Coeli la stessa che avevano scelto ai tempi Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo un solo anno di matrimonio, la nota influencer e il calciatore sono diventati genitori del piccolo Thiago. Adesso Chiara è nuovamente incinta e con il marito hanno voluto organizzare un gender reveal party per scoprire il sesso del secondo bebè in arrivo. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Nasti, la scelta dei nomi

Chiara Nasti sta per diventare mamma per la seconda volta. La nota influencer napoletana e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, hanno deciso di allargare la propria famiglia. I due, dopo essersi sposati a giugno del 2023, dopo solo un anno hanno avuto il loro primo figlio, Thiago. Negli scorsi giorni, Chiara ha voluto rispondere ad alcune domande che i suoi follower le hanno fatto su Instagram. In alcune storie pubblicate dall’influencer, Nasti ha dichiarato come vorrebbe chiamare il suo nuovo bebè: “Se dovesse essere femmina vorrei chiamarla Barbie ma non avrò l’approvazione di nessuno. Sono indecisa comunque tra Jennifer e Kimberly“. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Nasti, scoperto il sesso del secondo bebé

Chiara Nasti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui mostra il momento in cui lei e il marito Mattia Zaccagni hanno scoperto il sesso del loro secondo bambino in arrivo. La coppia ha già un primo figlio, avuto dopo solo un anno di matrimonio. Il piccolo Thiago, di solo un anno, avrà presto in giro per caso una sorella. La secondogenita dell’influencer napoletana e del calciatore della Lazio sarà una femmina. L’annuncio della seconda gravidanza è arrivato subito dopo il goal che Mattia Zaccagni ha compiuto durante il derby della Coppa Italia Lazio-Roma. Il calciatore ha festeggiato la rete con il pollice in bocca, mimando il ciuccio, e con un pallone sotto la maglietta a simboleggiare il pancione.