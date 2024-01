“Grande Fratello”, la mamma di Greta interviene su Beatrice: il duro attacco

Gossip. “Grande Fratello”, la mamma di Greta Rossetti ha attaccato duramente la concorrente Beatrice Luzzi e difeso un altro concorrente che, apparentemente, ha tutta la sua stima. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, il ritorno della mamma di Greta

“Grande Fratello”, dopo qualche settimane di silenzio, ieri, giovedì 25 gennaio 2024, la madre di Greta Rossetti è tornata sotto i riflettori dei social per inviare un messaggio ai vari fan dei concorrenti della casa, invitandoli a calmarsi. “Io non ce l’ho con Bea, con perla o Vittorio. Bea sta facendo un gioco, ha istigato Perla e ora Greta- Non c’è nulla di male è un gioco, state sereni e state tranquilli, siete troppo accaniti. Lì dentro hanno stretto un bel rapporto, giocano solo per vedere come reagisce uno. Mia figlia si lascia scivolare addosso tutto. Si appianeranno le situazioni, non agitatevi tutti, guardate e basta“. Discorsi sicuramente razionali e che possono essere comprensibili, ma dopo poche ore, il registro utilizzato da Marcella, la mamma dell’ex tentatrice di Temptatio Island, è cambiato completamente. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, l’attacco a Beatrice Luzzi

“Grande Fratello”, la madre di Greta Rossetti, ha voluto inviare un messaggio ai concorrenti dalla casa, invitandoli a calmarsi. Peccato che, nel giro di qualche ora, il registro della mamma dell’ex tentatrice di “Temptation Island” sia completamente cambiato. La signora Marcella, subito dopo aver incoraggiato i ragazzi che si trovano all’interno della casa, ha sferrato un duro attacco a Beatrice Luzzi. “Ok che è un gioco, l’avevo appena detto, ma lei è una grande istigatrice. Ma sai Beatrice, hai una certa età e sei più grande di me. Quindi vorrei vederti più da vicino per dirtene quattro. In casa ti mancava solo la scopa per corrergli dietro, per il resto sei corsa dietro a tutti. Hai più della tentatrice che mia figlia che ha 25 anni”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, i complimenti a Vittorio e gli auguri a Massimiliano

La mamma di Greta Rossetti, concorrente del “Grande Fratello”, ha voluto inviare un messaggi agli inquilini della casa, chiedendogli di calmarsi. Dopo poche ore, la donna ha cambiato completamente registro, iniziando ad attaccare Beatrice Luzzi. La signora Marcella ha poi continuato, questa volta riferendosi al giovane Vittorio: “Complimenti a Vittorio, sei molto più maturo di Beatrice, che veramente… vergognosa. Istigatrice sì, ma è anche una madre. Non è un bell’esempio per chi guarda, assolutamente, anche perché ha due figli piccoli. Io non avrei mai fatto una roba del genere. Devo dire che qualche problema ce l’ha. Staremo a vedere. Vergognose le parole che ha detto. Ma io persone come queste nemmeno le calcolo. Ho un conto in sospeso con lei. Fa tanto la maestrina. La madre della gieffina ed ex tentatrice di “Temptation Island” ha proseguito il suo discorso, cercando di spiegare ai suoi fan il motivo per cui avesse voluto fare gli auguri a Massimiliano Varrese. “Vi svelo perché ho fatto gli auguri a Massimiliano. Lei ha voluto far passare Max per ciò che non è per farsi bella lei. Questa cosa l’ho notata su tutti, anche su Giuseppe, che poi lei ha 30 anni in più e si è messa con un ragazzino, quello già era sconvolgente. fa passare gli altri per brutte persone, quando Crudelia Demon è lei. Ha ragione Anita su di lei”.