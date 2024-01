Eleonora Giorgi, annuncio choc: quali sono le aspettative di vita

Gossip. Eleonora Giorgi, durante la sua intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, ha fatto una dichiarazione choc sulle sue condizioni attuali di salute. L’attrice ha parlato di quali sono le sue aspettative di vita, lasciando tutti senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Eleonora Giorgi, la malattia

Eleonora Giorgi ha fatto una rivelazione choc in merito alla terribile malattia da cui è affetta. La nota attrice è stata colpita tra un tumore al pancreas, ed ha iniziato da poco tutte le cure necessarie con la speranza di poterlo combattere nella miglior maniera possibile. L’attrice è nota per il suo forte realismo, ed ha ammesso che si potrebbero verificare delle condizioni tutt’altro che favorevoli. Durante un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, Eleonora Giorgi si è confidata a cuore aperto sulle sue condizioni attuali, lasciando il pubblico senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Eleonora Giorgi, le dichiarazioni sulle nuove cure e il nuovo stile di vita

Eleonora Giorgi si è aperta molto sinceramente in merito al tumore al pancreas da cui è stata colpita. L’attrice, durante la sua intervista per il settimanale “Nuovo”, ha spiegato che le cose potrebbero anche andare non nel migliore dei modi se le cure non dovessero funzionare. Eleonora Giorgi ha anche parlato del suo nuovo stile di vita, intrapreso da quando ha scoperto della terribile malattia. “La mia giornata è scandita da una serie di impegni, legati agli effetti collaterali importanti della chemioterapia. Questa condizione mi era del tutto ignota, ma a suo modo è interessante”. (Continua a leggere dopo la foto)

Le aspettative di vita e le parole per Paolo e Clizia

Eleonora Giorgi ha raccontato cosa le hanno detto i medici che l’hanno presa in cura da quando ha scoperto di avere un tumore al pancreas. “I medici mi hanno detto che ho il 70% di possibilità di operarmi e, se tutto va bene, di vivere. Altrimenti me ne vado in un anno”. Secondo le parole dell’attrice, dunque, se la chemioterapia non dovesse dare gli effetti desiderati, il rischio è che Eleonora Giorgia possa perdere la vita in solo dodici mesi. Durante l’intervista per il settimanale “Nuovo”, l’attrice ha anche voluto parlare del figlio Paolo e della nuora Clizia. “Sono stata io a spingere mio figlio a fare questo passo perché voglio accompagnarlo alla cerimonia. Le nozze dovrebbero essere in primavera, dopo la mia eventuale operazione. Sperando che la chemio funzioni”. Eleonora Giorgi ha sempre ritenuto Clizia la ragazza giusta al fianco di suo figlio, sin da quando il loro amore era sboccato all’interno della casa del “Grnde Fratello”.