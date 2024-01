“Grande Fratello”, confessione choc di Beatrice su Varrese: l’accusa è grave

Beatrice Luzzi nella casa del “Grande Fratello” si è lasciata andare ad una confessione su Massimiliano Varrese che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’attrice ha usato parole molto forti nei confronti del suo coinquilino, tanto che la regia è stata costretta a censurare. Purtroppo per il “Grande Fratello” il pasticcio era già avvenuto. I telespettatori hanno ascoltato le parole di Beatrice ed hanno riportato tutto sul web. (Continua…)

“Grande Fratello”, confessione choc di Beatrice su Massimiliano

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono due protagonisti dell’attuale edizione del “Grande Fratello”, reality show condotto in prima serata da Alfonso Signorini su Canale 5. I due sin dall’inizio sono stati al centro delle dinamiche dalla casa. Durante la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia sono stati nemici, poi “amanti”, poi ancora rivali e adesso sono “amici”. Tra i due, però, resta una rivalità di fondo. Verrebbe da dire, parafrasando una frase di Antonello Venditti, amici mai per chi si “odia” come noi. Nelle ultime ore, Beatrice, dialogando con Monia, si è lasciata andare ad una confessione scioccante su Massimiliano. (Continua…)

Le parole di Beatrice

Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi ha avuto un confronto con Monia in merito a quanto successo durante la puntata del “Grande Fratello”. Monia, parlando del suo confronto con Massimiliano Varrese, ha dichiarato: “Io ieri non ci ho capito proprio niente, mi è sembrato di essere completamente sola“. A quel punto, Beatrice Luzzi si è lasciata andare ad una confessione su Max che ha sconvolto tutti: “È capace di tutto. A me ha fatto delle vere e proprie molestie“. Le parole utilizzate da Beatrice sono state molto forti, tanto che la regia è stata costretta a censurare. (Continua…)

Come reagirà Massimiliano

Non sappiamo se le parole utilizzate nella casa da Beatrice nei confronti di Massimiliano saranno mostrate durante la prossima diretta del “Grande Fratello”. È probabile che la produzione dedica di tutelare l’attrice, anche perchè si tratta di accuse molto forti. Massimiliano a quel punto potrebbe decidere anche di tutelarsi.