Home | “Grande Fratello”, il gesto di Beatrice per Garibaldi non passa inosservato

Beatrice e Garibaldi sono una delle coppie formatesi nella casa del “Grande Fratello“. La loro relazione, però, non è durata a lungo. Da potenziali fidanzati, Beatrice e Giuseppe si sono presto trasformati in rivali. Nelle ultime ore, però, i due hanno deposto l’ascia di guerra e i fan della coppia sperano che possa tornare il sereno tra loro. (Continua…)

La storia tra Beatrice e Garibaldi al “Grande Fratello”

Nella casa del “Grande Fratello” sembrava essere nata una splendida storia d’amore. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono avvicinati sin dall’inizio del reality show. I due si sono scambiati qualche bacio, ma poi la loro relazione non ha preso il volo. L’attrice non si fidava abbastanza di Giuseppe, che nel frattempo aveva già messo gli occhi su altre coinquiline. La loro storia, dunque, si è presto trasformata in rivalità. Nelle ultime ore però, in occasione del compleanno di Giuseppe, Beatrice sembra aver deposto l’ascia di guerra. (Continua…)

Il gesto di Beatrice

Ieri sera, allo scoccare della mezzanotte, gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno festeggiato il compleanno di Giuseppe Garibaldi. Il “Grande Fratello”, con la complicità di tutti i concorrenti, hanno organizzato una festa a tema supereroi. Giuseppe è stato chiamato in confessionale e quando è uscito ha trovato tutti i suoi coinquilini fuori che gli hanno fatto una mega sorpresa. Tra essi c’era anche Beatrice Luzzi, che ha fatto gli auguri a Giuseppe e i due si sono scambiati un lungo abbraccio. Il gesto ovviamente non è passato inosservato. (Continua…)

Torneranno insieme?

Il gesto di Beatrice nei confronti di Giuseppe ha fatto ovviamente sognare i fan della coppia. Nonostante i due negli ultimi tempi fossero diventati rivali più che fidanzati, i loro sostenitori continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Adesso con questo gesto sembrano aver deposto definitivamente l’ascia di guerra. Da qui potrebbero ripartire e provarci nuovamente.