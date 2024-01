Nelle ultime ore, le parole pronunciate dal concorrente del “Grande Fratello” all’interno della casa più spiata d’Italia hanno fatto molto discutere. “Questi ultimi dieci giorni che restano me li vivo così…“, ha detto il gieffino. Anche i suoi coinquilini sono rimasti spiazzati dalle sue parole e si sono chiesti perchè gli restino dieci giorni se il reality show continuerà ad andare in onda. (Continua…)

“Grande Fratello”, il concorrente lascia tutti senza parole

Alcuni concorrenti del “Grande Fratello” avrebbero i giorni contati all’interno della casa più spiata d’Italia. Ieri, infatti, un gieffino ha dichiarato apertamente: “Tanto ormai me la vivo così, abituati. Questi altri dieci giorni che resto me li faccio così come oggi“. Il coinquilino a quel punto ha chiesto perchè solo dieci giorni e lui ha risposto: “Perchè il 31 gennaio scade il contratto, almeno a me…“. Le sue parole hanno lasciato tutti di stucco. Se non dovesse essere eliminato prima, il gieffino deciderà di abbandonare per sempre il gioco? (Continua…)

“Grande Fratello”, Marco Maddaloni vuole lasciare la casa?

Durante un dialogo con Paolo Masella, Marco Maddaloni ha dichiarato: “Questi altri dieci giorni che restano me li faccio come oggi“. Di fronte alla richiesta di Paolo sul motivo di questi “dieci giorni”, lui ha confessato che il suo contratto scade il 31 gennaio 2024. Dopo quella data, dunque, Maddaloni può decidere di lasciare il gioco senza pagare alcuna penale. Quale sarà la sua scelta? Deciderà di restare ancora un po’ nella casa più spiata d’Italia oppure tornerà a casa da sua moglie e dai suoi figli? (Continua…)

Marco Maddaloni potrebbe ritirarsi

Marco Maddaloni potrebbe lasciare per sempre la casa del “Grande Fratello”. Come annunciato da lui stesso, il 31 gennaio scadrà il suo contratto e dunque il gieffino sarà libero di abbandonare il gioco senza pagare alcuna penale. Il “Grande Fratello” lascerà a lui la scelta: proseguire rinnovando il contratto oppure tornare a casa. È probabile che il gieffino, nonostante da grande sportivo e campione non sia abituato a ritirarsi, deciderà di fare un passo indietro e riabbracciare i propri affetti.