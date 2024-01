“Guardate Anita e Garibaldi”: Grande Fratello, pubblico incredulo

Gossip. “Grande Fratello”, cosa sta succedendo tra Anita e Garibaldi. Il pubblico da casa ha notato un dettaglio che lo ha lasciato incredulo. Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa è successo all’interno della casa più spiata d’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, le ultime novità all’interno della casa

All'interno del reality show Mediaset sono stati giorni ricchi di novità. La produzione ha regalato ai veterani che sono nel programma da settembre, una giornata di totale relax. Beatrice Luzzi ha avuto un crollo emotivo, sentendosi in colpa per essersi concessa un pomeriggio in spa in un giorno tanto delicato, ha pianto e chiesto scusa alla sua famiglia. Secondo gli occhi più attenti dei telespettatori, pare che sempre nella stessa giornata sia successo qualcosa tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Tra i due concorrenti c'è sempre stata molta complicità e una grande amicizia, ma ora sembra che qualcosa sia cambiato.

“Grande Fratello”, cosa sta succedendo tra Anita e Garibaldi

Il "Grande Fratello" ha voluto premiare i veterani che sono dentro le mura della casa da settembre con un pomeriggio di relax in spa. C'è chi ha molto gradito il gesto della produzione e chi, invece, è crollato. Si tratta proprio di Beatrice Luzzi, che ha chiesto scusa in lacrime alla sua famiglia per essersi concessa una giornata di benessere proprio nel giorno in cui sarebbe avvenuta la tumulazione del padre. Anche tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sembra essere successo qualcosa. I due sono sempre stati molto uniti e complici fin dai primi giorni, eppure qualcosa sembra essere cambiato. I due concorrenti e amici si sono fatti forza a vicenda in più occasioni, sostenendosi giorno dopo giorno e spalleggiandosi nelle difficoltà. Da qualche ora, però, sembra che tra i due ci sia stato un improvviso allontanamento, a partire dalla giornata in spa.

La distanza improvvisa tra Anita e Giuseppe

I due concorrenti, sempre uniti e pronti ad aiutarsi a vicenda nei momenti di difficoltà, improvvisamente sembrano essersi allontanati l’uno dall’altra. Gli sguardi, prima complici, ora si evitano. In merito a quanto sta accadendo nelle ultime ore, non si sa ancora nulla di certo su cosa sia successo ai due amici. Le teorie, non mancano, e infatti c’è chi insinua che la causa di questo improvviso gelo sia Beatrice, con la quale Garibaldi avrebbe avuto un flirt all’inizio del programma. Per poter avere le risposte in merito a questa triste situazione, non resta che rimanere aggiornati e aspettare la prossima diretta.