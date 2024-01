“Le mani addosso”: “Grande Fratello”, Varrese choc contro Vittorio

Gossip. “Grande Fratello”, durante un party in piscina Massimiliano Varrese ha compiuto un gesto choc contro il concorrente Vittorio. Scopriamo insieme cosa è successo e cosa ha fatto l’attore. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, il gesto choc di Massimiliano Varrese

Ieri sera, 18 gennaio 2024, all’interno della casa del “Grande Fratello”, Massimiliano ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti senza parole, scatenando la rabbia dei telespettatori e degli utenti del web. Ieri il “Grande Fratello” ha organizzato una gioco con un premio finale: un party in piscina. Giuseppe Garibaldi e Sergio hanno preso posto dietro il bancone del bar della piscina e gli altri concorrenti sono arrivati un po’ alla volta per dar via alla festa. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, la festa a bordo piscina

Il “Grande Fratello” ha pensato proprio a tutto, senza tralasciare alcun dettaglio. La piscina era piena di gonfiabili, di palloni e qualche salvagente. I calici erano tutti pronti e i concorrenti avevano iniziato ad arrivare uno per volta alla festa, dove Sergio e Giuseppe hanno preso posto dietro il bancone del bar della piscina. Tutti gli inquilini sono arrivati al Pool Party del “Grande Fratello”, tranne Vittorio che era ancora in ritardo. La festa ha coinvolto tutti i concorrenti, ed è sembrato che per un momento tutti gli attriti e le tensioni delle ultime settimane fossero state messe in pausa, lasciando spazio al divertimento e alla spensieratezza. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, il terribile gesto di Varrese contro Vittorio

Tutti i concorrenti sembravano divertirsi, tra un bicchiere e l’altro, la musica e qualche ballo. Ad un certo punto della serata, però, Massimiliano Varrese ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Vittorio si è presentato al Pool Party del “Grande Fratello” in ritardo. L’attore, allora, ha deciso di spingerlo in acqua con forza. La mossa di Massimiliano non è per niente piaciuta ai telespettatori del reality show Mediaset, e neppure agli utenti del web, che lo hanno duramente criticato, chiedendo addirittura la squalifica. (Continua a leggere dopo la foto)

Le reazioni del web

Il gesto choc compiuto da Varrese ha scatenato l’ira del web. Alcuni utenti di X (l’ex Twitter) hanno commentato quanto è accaduto con molta rabbia nei confronti dell’attore. “Mi dispiace ma non è stato uno scherzo ma una cattiveria, lo testimoniano i video precedenti e il finale, direi che il Grande Fratello ha una bella mina vagante pronta a far danni #grandefratello (reprimerlo sta peggiorando la situazione)“.

Massimiliano Varrese dopo questa cattiveria ancora nella casa sta? Lo sfogo di rabbia che ha verso Vittorio,@alfosignorini da mesi ti stiamo urlando quando lui sia pericoloso,ma x te è il #GrandeFratello lui recita.. FERMATE QUESTO ESSERE CAZZO! #luzzers #beaux pic.twitter.com/ndyEflloOZ — Beautiful👑🔥66%👑🔥 (@Beautif42601711) January 19, 2024