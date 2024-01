Beatrice Luzzi di certo non sta passando un bel periodo nella sua vita ma neanche nella casa del Grande Fratello. Da poco infatti, è morto suo padre e la concorrente pensa spesso a lui. Ieri, giovedì 18 gennaio 2024, l’attrice ha vissuto un momento di profondo sconforto, nonostante il Grande Fratello avesse organizzato una giornata di relax in Spa per lei e per gli altri veterani del reality il giorno prima. Non solo il pensiero del padre l’ha buttata giù di morale, c’è anche di più. Un fatto del quale nessuno era a conoscenza e che Beatrice ha confidato a Fiordaliso. (Continua dopo le foto)

Beatrice, il messaggio per il padre dopo la Spa

Quando Beatrice Luzzi è rientrata in casa, nel Tugurio, dopo il pomeriggio in Spa insieme agli altri concorrenti, ha voluto mandare un messaggio alla sua famiglia. La concorrente dunque si è voltata verso le telecamere e ha rivolto delle scuse ai suoi familiari, con la voce rotta dal pianto. “Vorrei fare un appello alla mia famiglia. Vorrei scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa nella quale non ho avuto voce in capito, scusatemi. Mi dispiace tanto, veramente troppo”, le sue parole. Proprio ieri infatti, la famiglia di Beatrice ha celebrato il funerale del padre, quindi la concorrente si è sentita in colpa. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Beatrice ha avuto un attacco di panico? La rivelazione a Fiordaliso

Ieri sera, Beatrice ha raccontato a Fiordaliso un episodio, accaduto nella casa, che l’ha spaventata parecchio. “Credo di aver avuto un attacco di panico”, ha confidato all’amica. Questo momento di vulnerabilità è stato rispettato dalla regia, che ha interrotto la registrazione per garantirle un po’ di privacy. Dopo aver rivelato l’episodio a Fiordaliso, Beatrice ha parlato anche con Sergio, confidandole una cosa successa qualche settimana fa, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il protagonista di questo gossip è Massimiliano Varrese. (Continua dopo le foto)

Beatrice, la rivelazione su Massimiliano e Heidi

Beatrice ha spiegato a Sergio che c’è stato un momento in cui la tensione tra lei e Massimiliano era troppa e lei ha sofferto molto per questa cosa. A quanto pare, durante un confronto con Massimiliano Varrese, i familiari di Beatrice avevano considerato l’idea di intervenire e portarla via dal reality show, perché ciò che doveva sopportare era troppo. Poi la concorrente ha citato anche Heidi e il motivo per il quale lei ha abbandonato il Grande Fratello. “Sì per questa storiaccia con Massimiliano, il padre se l’è venuta a riprendere qui. Cosa che stavano per fare pure i miei familiari, visto che glielo permettevano di fare qui in casa e i familiari se la sono venuti a riprendere, forse avrebbero dovuto loro dare una regolata un po’ prima a Massimiliano”. Quella di Beatrice è stata una stoccata non solo nei confronti di Varrese ma anche del programma, che non ha mai preso provvedimenti adeguati nei confronti degli atteggiamenti opprimenti del concorrente.