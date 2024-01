Il Grande Fratello ha deciso di regalare una giornata di assoluto relax in spa ai concorrenti che sono nella casa più spiata d’Italia da più tempo. Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Anita Olivieri, Rosy Chin, Letizia Petris, Paolo Masella, Vittorio Menozzi, Massimiliano Varrese e Fiordaliso sono andati in gita, staccando la spina per qualche ora dal reality. Una volta che i concorrenti sono tornati nella casa però, qualcosa è andato storto. I fan hanno subito notato che qualcosa non quadrava e hanno criticato l’atteggiamento di uno degli inquilini della casa in particolar modo. Cos’ha fatto? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: FdI, il durissimo attacco a “Report” per i servizi su La Russa e Franco Meloni: l’annuncio

Leggi anche: Fedez fa un disastro davanti a Ibrahimovic: cos’è successo

“Grande Fratello”, i concorrenti sono strani dopo la spa

Una volta che i concorrenti sono tornati nella casa del Grande Fratello, numerosi spettatori hanno notato degli atteggiamenti insoliti da parte di alcuni di loro. In particolar modo, Massimiliano Varrese è parso molto arrabbiato e ha dichiarato che lascerà il reality appena si saprà quanto durerà questa edizione. Un’altra stranezza riguarda Giuseppe, che da ieri sera non rivolge la parola ad Anita Olivieri. Insolito visto che i due passano sempre molto tempo insieme. Cos’è successo alla spa? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Kate Middleton operata, la decisione di Harry e Meghan lascia tutti di sasso

Leggi anche: “Le mani addosso”: “Grande Fratello”, Varrese choc contro Vittorio

Gita in spa: una buona idea?

I concorrenti veterani di questa edizione del Grande Fratello hanno effettivamente passato un pomeriggio in una spa, svagandosi lontano dalle telecamere, ma la decisione non è stata presa affatto bene da una fetta di pubblico. Tanti fan hanno infatti criticato aspramente la scelta di Signorini. I concorrenti infatti, uscendo dalla casa, hanno infranto la regola più importante dello show: l’isolamento e le telecamere 24 ore su 24. Inoltre, è chiaro che chi è uscito ne abbia approfittato per avere qualche informazione dall’esterno e ci sono le prove di tutto ciò. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Paolo beccato così dopo la spa: è bufera sui social

“Gli inquilini in Casa hanno cominciato a usare i termini ‘paziente, ratto, bidello’ che sono utilizzati dagli haters di Twitter”, ha fatto sapere Il Vicolo della News, riportando la prima trasgressione dei concorrenti, che a quanto pare sono venuti a conoscenza di alcune informazioni sul mondo esterno. Inoltre è chiaro, come si vede nella foto qui sopra, che Paolo è venuto a sapere di alcune recenti sviluppi anche sul calcio. Paolo infatti indica con la mano 3 e 1 rivolgendosi a Marco Maddaloni: secondo molti farebbe riferimento al recente risultato della Roma.