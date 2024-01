“Affari Tuoi”, il dramma di Francesca: la partita più surreale di sempre

La puntata di ieri, giovedì 18 gennaio 2024, di Affari Tuoi, è stata sorprendente. La concorrente proveniente dalla provincia di Gorizia, rappresentante della regione Friuli Venezia Giulia, è Francesca, accompagnata in studio dal marito Maurizio. Proprio quest’ultimo è stato preso di mira sui social per quanto successo durante la puntata. In molti lo hanno criticato per le sue scelte durante il gioco, soprattutto alla fine quando a causa sua, Francesca è rimasta delusissima. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Come hanno giocato Francesca e Maurizio

Francesca è entrata in gara con il pacco numero 16 e subito ha rifiutato ben due offerte del Dottore, prima 40mila euro e poi 44mila euro. Ma è quando ha messo il becco Maurizio che la partita di Francesca è andata a rotoli. I due sono sposati da 15 anni ma lei ci ha tenuto a precisare che stanno insieme dal 1999. In molti hanno ironizzato sul fatto che dopo quello che le ha fatto Maurizio, Francesca non sarà più tanto fiera della loro lunghissima relazione. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Brutta sorpresa per Francesca

Francesca, sotto suggerimento del marito, ha accettato l’offerta del Dottore da 16mila euro. Una mossa prevedibile visto che erano rimasti in gioco 3 pacchi blu e solo uno rosso da 100mila euro. “La scelta di rifiutare 44.000 prima e accettare 16.000 dopo aveva perfettamente senso. I 44.000 sono stati rifiutati quando su 5 pacchi, c’era il 40% di probabilità di prendere almeno 100.000. Una volta rimasti con 3 pacchi blu e uno rosso, rifiutare era rischioso”, ha spiegato qualcuno su X. Peccato però che proprio il pacco di Francesca era quello da 100mila euro. Le loro facce quando hanno visto la cifra contenuta nel loro pacco dicevano tutto. Molti utenti hanno puntata il dito sul marito, che ha insistito nel suggerire alla moglie di accettare per non tornare a casa a mani vuote. (Continua dopo le foto)

I commenti sui social: Maurizio alla gogna

Nonostante in molti abbiano riconosciuto la logica delle loro scelte, il marito è stato comunque criticato sui social. “Tutta colpa del pir***a del marito”, il commento di un utente su X. “Comunque non portatevi i mariti ad Affari Tuoi che non servono a nulla”, ha scherzato qualcuno. E ancora: “Cose dell’altro mondo… E comunque la colpa è del marito, lei sarebbe andata avanti”. “Avrei tirato il pacco in testa al marito”, si legge. “Grazie al marito ha fatto una partita di m***a, ovvio che aveva i 100mila gli ha offerto subito 40.000 e poi 44.000”, il commento di qualcuno. Francesca comunque ha provato a rincuorare Maurizio, oltre che lei stessa: “Ma io sono felice eh”, ha dichiarato. In pochi però ci hanno creduto