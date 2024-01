“Grande Fratello”, chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione

“Grande Fratello” anticipazioni. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il programma andrà in onda eccezionalmente di martedì perchè ieri su Canale 5 è andata in onda la finale di Supercoppa italiana. Nella puntata di stasera scopriremo chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione. Al televoto ci sono Beatrice, Federico e Sergio. Uno di loro sembra essere favorito per finire nuovamente al televoto. (Continua…)

“Grande Fratello” anticipazioni di stasera

Tutto pronto per una nuova puntata del “Grande Fratello“, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La puntata andrà in onda eccezionalmente stasera perchè ieri c’è stata la partita di Supercoppa italiana. Nella puntata di stasera ci saranno due sorprese molto emozionanti: Giuseppe Garibaldi, che oggi compie gli anni, riabbraccerà la sua famiglia e per lui arriverà anche la banda del paese. Un’altra sorpresa, invece, sarà riservata a Marco, che stasera potrà riabbracciare il papà. Non mancheranno i confronti, in particolare quello tra Beatrice e Perla, le due grandi favorite per la vittoria finale. Ci sarà anche un confronto tra Max e Federico. (Continua…)

Chi è al televoto

Al televoto questa settimana sono finiti Beatrice Luzzi, ormai abituata al giudizio del pubblico, Federico Massaro e Sergio D’Ottavi. Nella puntata di stasera, però, non ci sarà alcuna eliminazione. Chi perderà il televoto, infatti, sarà il prossimo candidato all’eliminazione. Dando per scontato che la preferita del pubblico sia Beatrice, se la giocheranno fino alla fine Federico e Sergio. Sembra però che ci sia un favorito per finire al televoto la prossima settimana. (Continua…)

Chi sarà il candidato all’eliminazione

Come abbiamo detto, al televoto sono finiti Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Sergio D’Ottavi. L’attrice è sicura che resterà anche questa settimana nella casa del “Grande Fratello”. Beatrice è una delle favorite del pubblico e probabilmente arriverà in finale. Al televoto, dunque, se la giocano Federico e Sergio. Il favorito per finire nuovamente al televoto sembra essere Sergio, anche se il televoto sarà combattuto fino alla fine. Non sono escluse sorprese dell’ultimo minuto.