“Grande Fratello”, urla e insulti fuori dalla casa: cosa c’entra Garibaldi

Cresce la tensione nella casa del “Grande Fratello“. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality show di Canale 5, ma nel frattempo un evento ha destabilizzato gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Dall’esterno dell’abitacolo sito a Cinecittà, infatti, i concorrenti hanno sentito urla e insulti diretti ad una persona in particolare. Il “Grande Fratello” è stato costretto a mettere la musica a tutto volume. (Continua…)

“Grande Fratello”, urla e insulti fuori dalla casa

Un tempo la casa del “Grande Fratello” era isolata da tutto e da tutti, oggi non è più così. Ogni giorno passano aerei che mandano messaggi agli inquilini della casa più spiata d’Italia e a volte qualcuno si reca addirittura all’esterno della casa per mandare un messaggio più “chiaro”. Il “Grande Fratello” non può neutralizzare i messaggi aerei, mentre per le persone che urlano fuori dalla casa, la produzione mette la musica ad alto volume e i concorrenti del reality show riescono a percepire poco di quello che gli viene detto dall’esterno. Nelle ultime ore, però, le urla e gli insulti sono stati sentiti dagli inquilini della casa più spiata d’Italia e sembravano avere un destinatario ben preciso. (Continua…)

Urla e insulti diretti a Beatrice?

Le urla e gli insulti urlati fuori dalla casa del “Grande Fratello” sarebbero diretti a Beatrice Luzzi. L’attrice è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione. Essendo un personaggio molto discusso, Beatrice divide il pubblico: da una parte c’è chi la ama (e ne sono veramente tanti), dall’altra c’è chi la odia. Non è la prima volta che qualcuno, dall’esterno della casa, cerca di farle recapitare qualche messaggio, ma stavolta sarebbe stato abbastanza sgradevole. (Continua…)

C’entra anche Garibaldi?

Dopo l’episodio avvenuto nelle scorse ore, i concorrenti hanno commentato l’accaduto e stando a quanto rivelato da Giuseppe Garibaldi alcuni insulti pare fossero in dialetto calabrese. Qualcuno, dunque, ha pensato che all’esterno della casa fossero i parenti di Garibaldi ad urlare e soprattutto ad insultare Beatrice. I due, all’inizio del reality show, hanno avuto una storia d’amore, ma adesso pare siano rivali.