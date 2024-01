Home | Sonia Bruganelli presenta ai fan il nuovo compagno, ma non è come sembra

Sonia Bruganelli è tornata sui social dove ha fatto un importante annuncio ai suoi fan. Dopo la separazione da Paolo Bonolis, l’ex opinionista del Grande Fratello ha presentato ufficialmente il nuovo “compagno”. La Bruganelli ha pubblicato un video dove appare felice in dolce compagnia. Tantissimi i commenti dei fan entusiasti per il nuovo arrivato. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Fiordaliso svela la sua strategia a Paolo: ecco perché ha nominato Perla

Leggi anche: Veronica Peparini e Andreas Muller in lacrime: cos’è successo

Sonia Bruganelli presenta a tutti Beppe: il suo nuovo cane

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha mostrato sui social un adorabile cucciolo di cane. “Il mio nuovo giovane compagno…”, ha scritto presentando il cagnolino e lanciando una frecciatina ai gossip sui tanti presunti flirt che le sono stati attribuiti di recente. Circa un paio di settimane fa, la Bruganelli aveva proprio parlato di uno di questi, quello con Antonino Spinalbese. I due si conoscono bene ma il loro rapporto è puramente professionale e di amicizia. “Potrebbe essere mio figlio!”, ha esordito Sonia ridendoci su. (Continua dopo le foto)

Leggi acnhe: “Grande Fratello”, Vittorio in lacrime confessa tutto a Beatrice

Leggi anche: Giorgia Meloni e Giambruno, lo scatto insieme fa ben sperare

Il nuovo cane di Sonia Bruganelli

La produttrice ha accolto nella sua nuova casa un bassotto a pelo ruvido che ha chiamato Beppe. “Beppe is in da house”, ha scritto nella didascalia di un breve video, dove presenta il nuovo arrivato in famiglia. La Bruganelli, nel filmato, appare seduta con in braccio il cagnolino che si lascia accarezzare volentieri. “Grande Beppe Vessicchio“, ha commentato il figlio Davide rivelando che la madre ha scelto il nome del cane come omaggio al famoso direttore d’orchestra. (Continua dopo le foto)

I commenti al post di Sonia Bruganelli e Beppe

L’ex opinionista del GF Vip ha ricevuto moltissimi apprezzamenti per il suo nuovo “omino peloso”. “L’unico maschio che non ti deluderà“, le ha scritto qualcuno. “Beh forse hai fatto la scelta giusta“, ha scritto qualcun altro sempre riferendosi agli uomini. Tra i vari commenti, ce n’è anche uno che è più una critica. “Non potresti andare a fare una passeggiata in un canile? Maria De Filippi sta cercando di incoraggiare le persone ad adottare cani abbandonati (vedi l’impegno con il canile La Muratella)… Ancora a comprare cani“, le hanno fatto notare.