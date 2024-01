Durante le nomination della scorsa puntata del Grande Fratello, a sorpresa, Fiordaliso ha nominato Perla. Durante la giornata di ieri poi, la cantante ci ha tenuto a spiegare a Paolo il perché di questa scelta. I due concorrenti hanno capito la strategia della cantante e Paolo ha addirittura detto che prenderà spunto da ciò che ha fatto lei per le prossime nomination. Il pubblico da casa però ci è rimasto molto male e ha cambiato idea sulla cantante. (Continua dopo le foto)

Fiordaliso nomina Perla

Durante la puntata di martedì 23 gennaio 2024, Fiordaliso ha deciso di nominare Perla. “Ti nomino perché è vero che non fai quasi nulla qui. Ok tutto, ma ha ragione Bea, tu non partecipi alle faccende domestiche e per questo ti voto”, ha spiegato la cantante durante la diretta. Fiordaliso si è schierata dalla parte di Beatrice e questo non ha stupito i fan perché le due in effetti sono molto legate. Però è saltato fuori che Fiordaliso ha votato Perla non solo per questo, ma la sua scelta fa parte di una strategia, che la cantante ha deciso di adottare. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, la strategia di Fiordaliso: perché ha nominato Perla

Ieri sera, la cantante ha spiegato a Paolo come mai ha nominato Perla. “Stammi ad ascoltare. Tu devi calmare un po’ Letizia. Dovete capire di tenere un po’ più a voi. Falle capire questo perché adesso ne ha bisogno. Lei deve capire che deve giocare per sé come te. Io ho votato Perla per un motivo. Perché? Per voi. Io voglio vedere voi vecchi in finale. E non è facile, ma voglio vedere voi. Io voterò sempre i pericolosi da ora in poi – ha ammesso Fiordaliso -. Detta tra me e te questo mio è stato un voto di strategia. Pensala come vuoi, ma è così. Questa è la verità e dovresti pensarci“. Insomma la cantante ha rivelato che secondo lei a meritare la finale è qualcuno che ha iniziato il programma a settembre. Per questo al momento a parer suo è giusto mandare fuori i concorrenti più forti, come appunto Perla. (Continua dopo le foto)

Fiorda ha detto di aver votato Perla per strategia perchè vuole Paolo e Letizia in finale 🙄 Attenzione! C’è poco da fidarsi #Luzzers #casaluzzi #GrandeFratello — mel* Dressing & Toppings blogger (@millimellimolli) January 24, 2024

L’idea di Paolo

Paolo ha risposto a Fiordaliso dicendo che anche lui inizierà a fare nomination più pensate, anche perché ormai non manca molto alla fine del programma ed è ora di iniziare a pensare alla vittoria o, per lo meno, alla finale. “Io ho provato a farle capire le cose. Non so come farle capire certe cose. Adesso capisco il tuo voto per Perla. Però è difficile che arriviamo in finale. Forse Leti ci arriva, ma io non credo che ce la farò. Io questa votazione l’ho fatta perché la pensavo. Però prima o poi dovrò iniziare anche io a nominare come te, facendo una cosa più pensata“, ha confidato alla cantante. Intanto sui social in molti ora diffidano da Fiordaliso ora che ha palesemente ammesso di aver attuato una strategia alle nomination nonostante lei e Perla vanno d’accordo.